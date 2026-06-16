Ece Irtem morta a 35 anni: l'attrice di Mr. Wrong e Forbidden Fruit trovata senza vita in casa
Secondo le prime informazioni diffuse dai media turchi, la donna avrebbe perso la vita a causa di un arresto cardiaco. Sono stati però disposti ulteriori accertamenti
Ece Irtem © Instagram
L'attrice turca Ece Irtem, diventata nota anche al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" accanto a Can Yaman, è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella mattinata di lunedì 15 giugno, appena poche ore dopo aver festeggiato il suo 35° compleanno.
Secondo le prime informazioni diffuse dai media turchi, il decesso sarebbe stato causato da un attacco cardiaco. Tuttavia, vista la giovane età della donna, la magistratura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le circostanze della morte.
Il ritrovamento nella sua abitazione
La tragica scoperta è avvenuta il giorno successivo al compleanno dell'attrice, nata il 14 giugno 1991 a Sivas, in Turchia. Ece Irtem è stata trovata priva di sensi all'interno della sua casa nella mattinata del 15 giugno.
Le autorità turche hanno avviato gli accertamenti del caso e, secondo quanto riportato da diverse testate locali, è stata disposta un'autopsia. Una decisione legata soprattutto all'eccezionalità di una morte avvenuta a soli 35 anni.
Le ultime ore prima della tragedia
Le ore precedenti al decesso sono state in parte ricostruite grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona in cui viveva l'attrice. Nella giornata di domenica, quella del suo compleanno, Irtem sarebbe apparsa serena e sorridente durante un pranzo. Più tardi, intorno alle 21, le telecamere del condominio l'hanno ripresa mentre rientrava a casa insieme alla madre.
Secondo quanto emerge dalle immagini, la donna sembrava però in difficoltà: appariva barcollante e visibilmente stordita, tanto da dover cercare sostegno nel braccio della madre mentre attraversava l'atrio dell'edificio.