È morta Zeudi Araya: l'attrice e produttrice cinematografica aveva 75 anni

È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya. Nata a Decamerè, in Eritrea, il 10 febbraio 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione "a seguito di una lunga malattia", ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata.