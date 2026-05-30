È morta Zeudi Araya: l'attrice e produttrice cinematografica aveva 75 anni

È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya. Nata a Decamerè, in Eritrea, il 10 febbraio 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione "a seguito di una lunga malattia", ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata.
La famiglia: "Grazie per la vicinanza"
"In questo momento di grande tristezza, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione - ha detto il figlio Michelangelo Spano -. La famiglia ringrazia per la comprensione e chiede che venga rispettata la propria riservatezza in questo momento di lutto''.
Chi era Zeudi Araya
Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea ad appena 18 anni subito dopo aver conseguito il diploma, nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè, grazie alla sua aria esotica, le spalancò le porte del cinema. Divenne la protagonista preferita dei film erotici tanto popolari nei primi anni Settanta, a partire da La ragazza dalle pelle di luna di Luigi Scattini, regista poi della maggior parte delle sue pellicole.
Nel 1983 sposò il produttore Franco Cristaldi (lui 50 anni, lei 31), nella villa di lui vicino Volterra, con testimoni Monica Vitti e Francesco Rosi. Cristaldi muore nove anni dopo, colto da un infarto, e da quel momento Araya prende la strada della produzione cinematografica, dopo essere stata protagonista di fortunate pellicole di cinema popolare, da Il signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure, con Paolo Villaggio dove interpretava il ruolo di Venerdì, Giallo napoletano, insieme a Marcello Mastroianni, e Tesoromio, con Johnny Dorelli, Sandra Milo e Renato Pozzetto.
Sempre molto riservata, Araya appariva raramente. Molto attiva come produttrice per cinema e tv, aveva un nuovo compagno, il regista Massimo Spano, da cui ha avuto un figlio, Michelangelo, nato nel 1996, che ha dato la notizia della morte della madre.