È morta Daveigh Chase, la Samara del film horror The Ring

Stando a quanto riportato da TMZ, l'attrice era ricoverata in ospedale a Los Angeles da inizio giugno a causa di una malnutrizione. Le sue condizioni sarebbero precipitate martedì 16 giugno a causa di una meningite e di un'infezione al sangue che le avrebbe provocato una setticemia e avrebbe portato il suo organismo al collasso. Il fidanzato David, che ha reso nota la notizia, ha aperto una raccolta fondi in suo onore.