È morta Daveigh Chase, la Samara del film horror The Ring

È morta l'attrice americana Daveigh Chase, a darne notizia il fidanzato a TMZ. Secondo quanto trapelato, la 35enne sarebbe morta a causa di una meningite fulminante e di un'infezione al sangue. Nata a Las Vegas nel 1990, Chase inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice, dando voce al personaggio di Chihiro Ogino nell'anime giapponese La città incantata. Nel 2002 ottiene il ruolo che la rende più famosa: quello di Samara Morgan nel film The Ring di Gore Verbinski, che le fruttò un premio come miglior "cattivo" fra gli MTV Movie Awards nell'edizione del 2003.
Gli esordi nel mondo dello spettacolo
All'età di undici anni Daveigh Chase approccia al mondo dello spettacolo. Prima come doppiatrice, dando voce al personaggio di Chihiro Ogino nell'anime giapponese La città incantata. Un anno più tardi, all'età di 12 anni, ottiene il ruolo che le conferisce notorietà: quello di Samara Morgan nel film horror The Ring, diretto da Gore Verbinski. Grazie all’interpretazione sul set di The Ring ottiene il premio come "miglior cattiva" agli MTV Movie Awards. Nel 2002 sperimenta di nuovo nel campo del doppiaggio prestando la voce al personaggio di Lilo nel film Disney Lilo & Stich.
Il ricovero e la morte
Stando a quanto riportato da TMZ, l'attrice era ricoverata in ospedale a Los Angeles da inizio giugno a causa di una malnutrizione. Le sue condizioni sarebbero precipitate martedì 16 giugno a causa di una meningite e di un'infezione al sangue che le avrebbe provocato una setticemia e avrebbe portato il suo organismo al collasso. Il fidanzato David, che ha reso nota la notizia, ha aperto una raccolta fondi in suo onore.