Si aggirava di notte con una veste bianca e i capelli neri calati sul volto, proprio come Samara Morgan , il personaggio del film The Ring . I carabinieri hanno fermato una ragazza tedesca di 25 anni in vacanza nel sud della Sardegna , che da giorni spaventava i residenti vagando nel cimitero di Fluminimaggiore, provincia di Carbonia-Iglesias. Il macabro gioco, chiamato " Samara Challenge " è nato sui social e si è diffuso velocemente in tutta Italia.

La nuova “challenge” nata sul webL’invito è quello di vestirsi come il personaggio del film e girare di notte per le strade, con lo scopo creare il panico e terrorizzare i passanti. La sfida? Riuscire a fuggire nel buio senza essere presi. Il gioco è nato sul web e in pochi giorni in Italia si contano già decine di segnalazioni. I primi avvistamenti sono stati effettuati a Napoli, ma la sfida si è spostata subito in tutto il Sud Italia (sono spuntate Samara a Catania, Catanzaro e Cagliari) fino ad arrivare a Roma. I carabinieri assicurano che "i controlli continueranno, sia per scongiurare spaventi, sia per tutelare gli stessi ragazzi aderenti".