Sette sataniche a Piacenza, altare con idoli pagani e teschio: 3 denunciati

Idoli pagani, rune celtiche, un coltello e perfino un teschio umano: è l'altare domestico trovato in un appartamento alla periferia di Piacenza dopo un blitz della squadra mobile che ha dato il via a un'indagine su un caso di sette sataniche ed esoteriche, coordinata dal pm Matteo Centini. Tre le persone denunciate, al momento per il reato di ricettazione.