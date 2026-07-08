Nicolas Maupas, attore italo-francese nato a Milano, debutta nel 2020 interpretando Filippo Ferrari, nella prima stagione di "Mare Fuori". Nel 2021 entra nel cast della serie "Nudes" e, nello stesso anno, diventa uno dei protagonisti di "Un professore" in cui interpreta Simone Balestra. Nel 2022 debutta al cinema con "La bella estate", diretto da Laura Luchetti e continua il proprio percorso artistico con vari progetti tra i quali "Sotto il sole di Amalfi", "Sopravvissuti" e "Noi siamo Leggenda". Tra il 2023 e il 2025 entra nel cast della produzione internazionale "Il Conte di Montecristo" dove interpreta Albert de Morcerf, e veste i panni del giovane Guglielmo Marconi nella miniserie "L'uomo che ha connesso il mondo". Nel 2025 debutta come protagonista cinematografico con L'amore, in teoria, diretto da Luca Lucini. Nel corso della sua carriera riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il Next Generation Award alla 79ª edizione della Venice International Film Festival, il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'Argento, il Ciak d'Oro come Volto dell'anno e l'Explosive Talent Award alla 55esima edizione del Giffoni Film Festival a conferma del suo talento e della rapida affermazione nel panorama audiovisivo italiano. Nell'aprile 2026 è tra i protagonisti del film "Alla festa della rivoluzione", diretto da Arnaldo Catinari.