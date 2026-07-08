Greta Scarano e Nicolas Maupas padroni di casa alla Mostra del Cinema di Venezia
L'attore di "Mare fuori" e la neo-regista condurranno le cerimonie di apertura e chiusura della kermesse giunta alla 83esima edizione, che si terrà dal 2 al 12 settembre
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L'attrice e regista Greta Scarano e l'attore Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e di chiusura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Entrambi guideranno sul palco della Sala Grande la cerimonia di inaugurazione, nonché la cerimonia di chiusura del 12 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali. Lo annuncia una nota La Biennale di Venezia.
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Greta Scarano studia tra l'Italia e gli Stati Uniti e debutta nel 2007 in televisione. Raggiunge il grande pubblico con serie di successo come "Romanzo Criminale", "Squadra antimafia", "In Treatment", "Il nome della rosa", "Circeo" e "La linea verticale" che le fa ottenere il Premio Flaiano. Al cinema esordisce con "Qualche nuvola" e si afferma con "Senza nessuna pietà", che le vale il Premio Biraghi ai Nastri d'Argento. Con "Suburra" vince il Nastro d'Argento come Migliore attrice non protagonista e il Ciak d'Oro come rivelazione dell'anno. Nel corso della carriera lavora con registi come Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese e Sydney Sibilia. Nel 2023 debutta alla regia con il cortometraggio "Feliz Navidad", vincitore del Corto d'argento come miglior esordio alla regia. Nel 2025 firma il suo primo lungometraggio, "La vita da grandi", premiato con il Nastro d'argento per la Migliore opera prima e con l' European Young Audience Award agli European Film Awards 2026. Nel 2026 torna protagonista al cinema con "Piccolo miracolo di Chiesa", interpretazione che le vale il premio come Migliore attrice al Taormina Film Festival, assegnato da una giuria presieduta da Jane Campion.
Nicolas Maupas, attore italo-francese nato a Milano, debutta nel 2020 interpretando Filippo Ferrari, nella prima stagione di "Mare Fuori". Nel 2021 entra nel cast della serie "Nudes" e, nello stesso anno, diventa uno dei protagonisti di "Un professore" in cui interpreta Simone Balestra. Nel 2022 debutta al cinema con "La bella estate", diretto da Laura Luchetti e continua il proprio percorso artistico con vari progetti tra i quali "Sotto il sole di Amalfi", "Sopravvissuti" e "Noi siamo Leggenda". Tra il 2023 e il 2025 entra nel cast della produzione internazionale "Il Conte di Montecristo" dove interpreta Albert de Morcerf, e veste i panni del giovane Guglielmo Marconi nella miniserie "L'uomo che ha connesso il mondo". Nel 2025 debutta come protagonista cinematografico con L'amore, in teoria, diretto da Luca Lucini. Nel corso della sua carriera riceve numerosi riconoscimenti, tra cui il Next Generation Award alla 79ª edizione della Venice International Film Festival, il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'Argento, il Ciak d'Oro come Volto dell'anno e l'Explosive Talent Award alla 55esima edizione del Giffoni Film Festival a conferma del suo talento e della rapida affermazione nel panorama audiovisivo italiano. Nell'aprile 2026 è tra i protagonisti del film "Alla festa della rivoluzione", diretto da Arnaldo Catinari.