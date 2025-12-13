Tra Nicolas Maupas e Valentina Romani è nato lo stesso amore scoccato tra i due personaggi che hanno interpretato nella serie "Mare Fuori": Chiattillo e Naditza. I due vivono sullo schermo una storia d'amore intensa e travagliata, finché non lasciano entrambi il carcere minorile di Napoli e si avviano verso una vita insieme. Lo stesso è successo agli attori che, terminate le riprese, hanno proseguito la loro relazione lontana dai riflettori. Ma mentre della coppia della finzione si sono perse le tracce non si sa cosa il destino abbia avuto in serbo per loro, Nicolas e Valentina sono ancora insieme, felici e innamorati.