Paparazzati a Roma, i due attori si mostrano felici e affiatati
© Chi
Prosegue l'amore tra Nicolas Maupas e Valentina Romani, paparazzati a Roma mano nella mano dal settimanale Chi. I due si sono conosciuti sul set e tra loro è scoccata la scintilla, proprio come successo tra i personaggi che interpretavano. Finita l'esperienza con la serie tv che li ha resi famosi, l'amore è proseguito anche se lontano dai riflettori e oggi i due sono ancora più affiatati e innamorati.
Mano nella mano nella notte romana, Nicolas Maupas con un mazzo di fiori in mano e Valentina Romani con una shopping bag, imbacuccati contro il freddo e sorridenti. Così i due attori sono stati immortalati dai paparazzi, in una serie di scatti che confermano il proseguire di una storia d'amore di cui ultimamente si erano un po' perse le tracce. I due infatti non amano condividere molto i dettagli sulla propria vita privata, preferendo lasciare spazio all'aspetto lavorativo.
"L'amore è un argomento vastissimo e io l'ho sempre vissuto. Oggi sono felice" aveva detto Nicolas Maupas in un'intervista a "Verissimo". Di loro si è sempre vociferato ma mai nessuna conferma era arrivata. Nell'estate del 2024 però gli scatti postati da entrambi dalla Normandia avevano fatto capire che ci fosse ben più di una semplice amicizia.
Tra Nicolas Maupas e Valentina Romani è nato lo stesso amore scoccato tra i due personaggi che hanno interpretato nella serie "Mare Fuori": Chiattillo e Naditza. I due vivono sullo schermo una storia d'amore intensa e travagliata, finché non lasciano entrambi il carcere minorile di Napoli e si avviano verso una vita insieme. Lo stesso è successo agli attori che, terminate le riprese, hanno proseguito la loro relazione lontana dai riflettori. Ma mentre della coppia della finzione si sono perse le tracce non si sa cosa il destino abbia avuto in serbo per loro, Nicolas e Valentina sono ancora insieme, felici e innamorati.