Dalla fiction alla realtà il passo sembra essere stato breve per Nicolas Maupas e Valentina Romani. Tra i due attori sarebbe scoccata la scintilla e le foto che postano sui social paiono dimostrarlo. Sono stati entrambi in Normandia negli stessi giorni, e con i follower hanno condiviso immagini degli stessi paesaggi. Anche se non si sono mai mostrati apertamente insieme, è evidente che non possa essere solo una coincidenza.