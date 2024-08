Massimiliano Caizzo ed Elena D'Amario al capolinea? Gli indizi della rottura

Massimiliano Caizzo ed Elena D'Amario si sono lasciati? Loro non fanno commenti ma quello che è certo è che le vacanze non le stanno trascorrendo insieme. La ballerina di "Amici" ha postato scatti dalla sua vacanza in barca: insieme a lei un gruppo di amiche ma nessuna traccia dell'attore che, a ben guardare, non si è palesato nemmeno nelle interazioni social. Voci di crisi tra loro del resto circolavano già, e sebbene loro non si siano sbilanciati, questa sembra la conferma.