Elena D'Amario innamorata persa di Massimiliano Caiazzo pubblica un post social pieno d’amore.

Per il compleanno dell’attore la ballerina regala una serie di scatti delle vacanze che hanno trascorso in coppia su un’imbarcazione. Si avvinghiano, ballano, fanno acrobazie d’amore e si tengono per mano in un crescendo di passione. “La nostra barca non naviga, vola – scrive lei – Auguri amore mio”. Lui ha spento 27 candeline in mezzo al mare circondato dagli amici e dalla fidanzata.