Elena D'Amario: "Con Enrico Nigiotti un amore travolgente, ma non eravamo affini"

"È stato il mio primo fidanzato, lo ricordo con tantissimo affetto". Ospite a "Verissimo", la ballerina professionista di "Amici" Elena D'Amario parla del cantante Enrico Nigiotti, con cui aveva intrapreso una relazione proprio nel corso del talent show condotto da Maria De Filippi.

In quell'occasione, il cantante decise di auto eliminarsi per evitare il televoto con la dolce metà: un gesto entrato nella storia della trasmissione. "Ricordo questo grande dispiacere nei suoi confronti perché anche allora avevo molto rispetto per l'arte che fa e per come la fa. Lo stimavo tantissimo", racconta D'Amario a proposito di quel momento. "Poi l'America ci ha divisi, ma probabilmente ci saremmo separati lo stesso. Ci amavamo, ma caratterialmente non eravamo poi così affini", ammette la ballerina a Silvia Toffanin.