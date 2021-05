Mahmood: "L'amore? Non va benissimo, è stato periodo di m..."

"Sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo". A "Verissimo", Mahmood ha parlato del difficile momento sentimentale che sta attraversando. Il cantante, che nelle ultime settimane era stato accostato all'ex ballerino di "Amici" Gabriele Esposito, ha spiegato che di recente ha vissuto: "Un periodo di m...".

Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, Mahmood ha poi aggiunto: "Spero di capire bene, faccio fatica a capire quali sono al momento i miei sentimenti, se sono innamorato o no, felice o triste, ho un po’ di confusione…". Il cantante ha quindi raccontato di poter contare comunque sul sostegno della sua famiglia: "Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente - ha spiegato - e che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere"