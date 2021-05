Sangiovanni: "La finale con Giulia è stata la cosa più bella"

"Non ci sarebbe stata finale più bella per me, sono contentissimo che ci sia stata lei al mio fianco". A "Verissimo" Sangiovanni racconta l'esperienza della finale di "Amici". Un momento speciale per la sua carriera, reso ancor più particolare dal fatto di averlo condiviso con la fidanzata Giulia Stabile.

La loro relazione è nata proprio tra i banchi della scuola di Maria De Filippi. Alla domanda di Silvia Toffanin su com'è trovarsi insieme in uno studio diverso da quello di "Amici", hanno risposto: "È strano". La coppia, ha poi commentato la lettera che Giulia ha scritto per Sangiovanni: "Io avevo questa lettera in mano durante tutto il giorno - ha detto la vincitrice di "Amici -, ma l'ho letta la sera nel letto perché speravo che le telecamere non sentissero, invece hanno sentito tutto", ha detto la ballerina.