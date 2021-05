"Verissimo", Silvia Toffanin intervista i finalisti di Amici

Sono passati attraverso sfide, difficoltà, momenti di tensione ma anche tante soddisfazioni e adesso sono pronti per misurarsi nella finalissima di "Amici 20", in onda sabato 15 maggio in prima serata su Canale 5. Si tratta di Aka7even, Deddy, Alessandro, Giulia e Sangiovanni, che a poche ore dall'ultimo appuntamento del reality di Maria De Filippi si sono raccontati a "Verissimo".

"Amici è il primo posto in cui la mia diversità non è un peso, ma è stata apprezzata e compresa - racconta Sangiovanni, prima di esibirsi con il suo brano "Malibù" - Sono contento che la mia musica stia piacendo e sono molto fiero di me stesso, anche se una parte di me punta a non fermarsi qui".

Proprio il giovane cantante è protagonista di una bellissima storia d'amore con la ballerina Giulia, con la quale è pronto a condividere le emozioni della finale: "Mi sento molto cambiata, riesco a guardarmi allo specchio senza voltarmi dall'altra parte. E poi c'è Sangiovanni che mi tira su e mi fa tanti complimenti".

Emozioni forti anche per Deddy, che in questi giorni ha vissuto il lancio del suo primo album: "Durante questo percorso, Maria mi ha aiutato tantissimo, perché evidentemente potevo fare molto di più e non me ne rendevo conto".

"Arrivati a questo punto non è più una gara, l'importante è fare del nostro meglio, emozionarci ed emozionare chi ci sta guardando, al di là di chi vincerà", precisa il ballerino Alessandro, che non perde occasione per ringraziare Lorella Cuccarini per tutti gli insegnamenti ricevuti.

"Sto vivendo un'ansia positiva, non vedo l'ora che inizi la puntata" racconta Aka7even, ripercorrendo il suo percorso. "Ora sono molto più sicuro e consapevole di quello che faccio, artisticamente sono cresciuto molto".