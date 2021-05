"Amici 20": sarà finale tra Sangiovanni, Giulia, Deddy, Alessandro e Aka7seven

Sarà finalissima a cinque, sabato 15 maggio, quella di " Amici 20 ", il talent di Maria De Filippi . In una semifinale combattutissima ma disputata sempre sul filo del divertimento e senza polemiche, si sono aggiudicati il biglietto per l'ultima sfida Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro . Delusione per un soffio per Tancredi e Serena.

E' stata una serata piena di colpi di scena quella della semifinale di "Amici" con tanto di "scherzo" da parte di Maria De Filippi ai danni del povero Deddy. Il cantante infatti è uscito, pensando di essere stato eliminato subito dopo la proclamazione dell'ultimo finalista, Alessandro Cavallo. "Sei eliminato", dice la De Filippi: "Non ho molto da dirti perché abbiamo sempre parlato tanto nelle altre puntate e ti ho pure rimproverato spesso".

Poco dopo però il colpo di scena: Maria De Filippi lo ha riconvocato in studio comunicandogli il posto in finale. Deddy, incredulo e felice, non è riuscito a trattenere le lacrime ed è andato subito a festeggiare con i suoi amici.

Dopo la prima manche Aka7even si è conquistato subito un posto in finale, battendo in più occasioni Tancredi Cantù Rajnoldi. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione di "Amici", Aka7even ha vissuto negli ultimi giorni anche la gioia del primo disco d'oro, con il suo inedito "Mi manchi", riconoscimento che il cantante ha voluto dedicare a Maria De Filippi.

Nella seconda manche, quella dedicata ai ballerini, è stata Giulia Stabile ad avere la meglio, contro un avversario forte e preparatissimo come Alessandro. Grazie alla coreografia preparata da Veronica Peparini Giulia si è guadagnata, come unica donna, il posto di finalista. Emozionatissima e incredula la ballerina ha condiviso con lo sguardo rivolto al suo Sangiovanni la notizia della vittoria e i due, col benestare di Maria De Filippi, si sono subito abbracciati.

Nella terza, infine, a trionfare è stato Sangiovanni, terzo finalista ufficiale di questa edizione. A commento di questa vittoria, che lui più volte aveva dichiarato di non credere possibile, il cantante ha detto: "Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso. Devo ringraziare tutti voi, davvero".

Dopo la proclamazione dei tre finalisti a fine puntata Maria De Filippi ha fatto poi i nomi di Alessandro Cavallo e Deddy. A sorpresa, quindi sono cinque e non quattro i concorrenti che andranno nella finale di sabato 15 maggio.

Insieme a Giulia Stabile Alessandro rappresenterà quindi la categoria danza in finale. Un'altra grande soddisfazione per Cavallo, oltre al biglietto per la finale è la prima proposta di lavoro ricevuta. Il celebre produttore teatrale Karl Sydow, infatti, gli ha offerto un posto nel cast del musical Dirty Dancing, parte del progetto Broadway Milano che mira a riportare in auge il grande spettacolo dal vivo in Italia.

