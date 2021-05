"Amici 20", Giulia trionfa nella finalissima con Sangiovanni

Un finale a sorpresa con un verdetto che ribalta i pronostici che davano Sangiovanni come vincitore annunciato. Un pronostico che sembrava essere rafforzato dall'incetta di premi collaterali fatta dal cantante. E invece Giulia Stabile ha conquistato il pubblico a casa (anche in maniera piuttosto netta ottenendo il 60% dei voti), sovvertendo anche la tradizione che vede i ballerini penalizzati rispetto ai cantanti. Per entrambi comunque, c'è da scommetterlo, l'avventura nel mondo dello spettacolo è solo all'inizio.

IL RACCONTO DELLA SERATA

Si parte con il ringraziamento ai professori, fondamentali in questa edizione e che questa sera faranno da spettatori. Complimenti che la De Filippi estende ai tre giurati, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. E poi ed è la volta dei cinque finalisti che entrano in scena. Prima che abbandonassero la casetta Maria ha chiesto a ciascuno di loro di scrivere un pensiero sulla propria esperienza. Legge quello scritto da Sangiovanni, che ha paragonato "Amici" a un viaggio in treno e i compagni a dei passeggeri con caratteristiche peculiari. Poi entra Gaia, vincitrice della scorsa edizione, che porta la coppa che andrà al vincitore e fa il suo discorso di auguri ai ragazzi.

LA GARA HA INIZIO - Si parte con un circuito di canto. Per decidere chi andrà in finalissima ci sarà un punteggio composto al 50% dal voto da casa e per il 50% dai voti dei professori e della giuria. Si parte con gli inediti: rompe il ghiaccio Aka7even con "Loca", seguito da Deddy con "0 passi" e infine Sangiovanni con la sua "Lady". Riparte il giro con Deddy ("Non fa per me"), quindi Sangiovanni ("Tanti auguri") e infine Aka ("Hypnotized"). Ultimo giro con Sangiovanni ("Tutta la notte") che apre seguito da Aka7even ("Yellow") e Deddy ("Il cielo contromano"). Prima del risultato c'è tempo per un intermezzo in cui Stefano De Martino invita Lorella Cuccarini a ballare uno scatenato "Tuca Tuca.

IL PRIMO FINALISTA E NUOVA SFIDA - E' il momento di scoprire il primo verdetto della serata. Pronostici rispettati e Sangiovanni in finalissima. Ora resta da vedere chi lo raggiungerà. Giulia e Alessandro si sfidano nelle prove di danza. Giulia inizia con un pezzo che è un mix tra "Milord" e "Up". Alessandro risponde con "Requiem for a Dream". Riparte Giulia che balla su "A Sky Full of Stars" mentre Alessandro risponde con una taranta. Si torna alla ragazza che per l'ultima esibizione balla su "Guerriero". Nel mezzo della sua coreografia appare sul maxi schermo suo padre che la ringrazia per le emozioni che ha fatto provare, ma la ragazza, dando prova di grande professionalità, non si scompone e va avanti. Chiude Alessandro su "La cura" e anche per lui c'è la sorpresa di sua mamma sul maxi schermo.

MOMENTO DI PREMIAZIONI - La De Filippi richiama in studio Aka7even e Deddy per avere tutti i ragazzi al centro della scena. E viene chiamato il direttore artistico Stephane Jarny per premiarli con il premio Tim della critica. Viene fatta una lunga carrellata per le dichiarazioni di voto dei giornalisti collegati in streaming ed è quasi un plebiscito per Sangiovanni che porta a casa il premio Tim della critica per un valore di 50mila euro. Prima del risultato della sfida di ballo Arisa e Stash duettano in maniera emozionante su una versione solo pianoforte e voce de "L'anno che verrà" di Lucio Dalla. Quindi Pio e Amedeo che tornano ad "Amici" dopo i successi di "Felicissima sera".

IL SECONDO VERDETTO E LO SCONTRO FINALE - E' l'ora del risultato della sfida di ballo: la finalista è Giulia. Per la vittoria finale sarà quindi uno scontro in famiglia tra Sangiovanni e la ballerina, che fanno coppia da qualche mese. Inizia Sangiovanni con "Malibu" che apre un'alternanza di esibizioni in cui i due danno il meglio di sé. Nel mezzo della gara Rudy Zerbi convince finalmente Arisa a concedergli un "Tuca Tuca". Dopo altri due giri di esibizione il televoto si chiude. I giochi sono fatti. Ora non resta che attendere la proclamazione.

LE PREMIAZIONI - Prima del verdetto finale ci sono tutti gli altri premi da assegnare. Elena D'Amario consegna il Premio Tim di 30mila euro in gettoni d'oro a Giulia. Tocca poi alle radio: i rappresentanti di R101, RDS, Radio Italia e Rtl 102.5 consegnano il premio del brano più radiofonico a Sangiovanni per "Malibu". E' poi la volta del premio SIAE, del valore di 20mila euro in gettoni d'oro. A consegnarlo è Giovanni Caccamo e anche in questo caso vince Sangiovanni. Giulia Pauselli consegna invece il premio Marlù di 7mila euro in gettoni d'oro che va a ciascuno dei finalisti.

IL VERDETTO FINALE - Prima dell'assegnazione del titolo di campione c'è tempo per l'esibizione di Gaia, che presenta il nuovo singolo "Boca". E poi partono le carte... e a sorpresa trionfa Giulia! La vittoria è sua.