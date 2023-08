Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo hanno deciso quindi di vivere la loro relazione alla luce del sole. Nella foto pubblicata dall'attore di "Mare Fuori" i due si godono una gita in barca seduti uno accanto all’altra. Nell'immagine c’è anche la piccola Anna Sophie, la nipotina con cui Elena sta passando le vacanze estive. “Just Our Way” (solo a modo nostro) ha scritto Massimiliano sullo scatto social. La ballerina di "Amici" ha poi pubblicato un romantico video che li ritrae stretti in un romantico abbraccio mentre sono a bordo di una barca.

La loro storia

Già dalla passata estate si rincorrevano le voci di una loro frequentazione. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati per le strade di Roma mano nella mano mentre si scambiavano un bacio appassionato. Poi a maggio la coppia aveva regalato in qualche modo qualche indizio in più sulla loro relazione con una serie di indizi social. Massimiliano Caiazzo aveva commentato "Luce ovunque" ad alcune foto sui social di Elena D'Amario. E la ballerina aveva risposto con un sibillino: "La tua luce con me". A giugno poi i due erano stati pizzicati da Chi durante una tenera fuga romantica a Capri, tra giri in barca e tenerezze.