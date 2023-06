Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo in un mare d’amore a Capri.

La ballerina di "Amici" e l’attore tv si scambiano effusioni e avvinghiamenti bollenti sin dal momento dello sbarco sull’isola. Non si trattengono in un continuo scambio di passione, documentato dai paparazzi del settimanale “Chi”. La 33enne non ha occhi che per il suo compagno e lui ricambia con abbracci e toccatine per inaugurare la loro fuga estiva.