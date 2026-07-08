L'edizione 2026 si aprirà con il Premio speciale alla memoria di Gianpier Clima, videomaker foggiano scomparso prematuramente, che ha raccontato il Gargano e l'intera Capitanata. Uno sguardo particolare sarà rivolto anche ai modelli di sviluppo sostenibile. Riceveranno il Premio l'Oasi Laguna del Re e Gest di San Marco in Lamis, realtà imprenditoriale che ha riportato in Capitanata la coltivazione del cotone. "Trentatre edizioni non rappresentano un traguardo, ma la conferma che questa terra custodisce un patrimonio straordinario di persone, idee e storie che meritano di essere raccontate - dichiara l'ideatore e organizzatore del premio Lino Campagna -. L'Argos Hippium nasce per dare voce a chi, attraverso il proprio lavoro, l'arte, la ricerca, l'impresa o l'impegno civile, contribuisce ogni giorno a costruire un'immagine autentica della Capitanata".