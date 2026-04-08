SU CANALE 5

"Stanno tutti invitati", da Amadeus a Cassano: gli ospiti della seconda puntata dello show con Pio e Amedeo

Tra gli altri, saranno protagonisti: Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio e Lele Adani con Nicola Ventola

08 Apr 2026 - 15:39
© Da video

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Dopo il successo della prima puntata, giovedì 9 aprile, in prime time su Canale 5, secondo appuntamento con "Stanno Tutti Invitati", il nuovo show di Pio e Amedeo. Ospiti della serata: Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, Aleandro Baldi.

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Lo show, nato per celebrare i venticinque anni di carriera del duo comico, ripercorrerà i momenti più significativi del loro percorso tra televisione, cinema e teatro, portando sul palco l’energia e lo stile che li hanno resi protagonisti sui palchi più importanti d'Italia. Prodotto da Rti in collaborazione con FriendsTV, lo show è diretto da Luigi Antonini e si preannuncia come un grande racconto corale, tra intrattenimento e celebrazione, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

pio e amedeo