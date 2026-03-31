Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con "Stanno Tutti Invitati", gli ospiti del nuovo show
Giovedì 2 aprile prende il via la grande festa che celebra i 25 anni di carriera del duo comico
© Ufficio stampa
Da giovedì 2 aprile, Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con il nuovo show "Stanno tutti invitati". Tre serate evento, nella cornice della ChorusLife Arena di Bergamo, per celebrare i 25 anni di carriera del duo comico all'insegna di risate, musica e importanti ospiti dal mondo dello spettacolo e dello sport.
Non solo nuovi sketch, perché il nuovo programma offrirà a Pio e Amedeo l'opportunità di ripercorrere i momenti più significativi di un lungo percorso che negli anni li ha visti impegnati tra teatro, televisione e cinema, con un'energia e uno stile inconfondibile.
Sul fronte musicale saliranno sul palco, tra gli altri, Annalisa, Gigi D'Alessio, i Pooh, Umberto Tozzi, Sal Da Vinci, Raf, Noemi, Nek, Francesco Renga, The Kolors, Cristina D'Avena, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni.
Spazio anche a grandi volti del cinema e della televisione come Amadeus, Paolo Bonolis, Vanessa Incontrada, Luca Argentero, Lino Banfi e Selvaggia Lucarelli, insieme a momenti dedicati allo sport con la partecipazione di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.