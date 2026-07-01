Sal Da Vinci riceve il diploma honoris causa dal Conservatorio di Benevento

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Sal Da Vinci ha ricevuto Diploma Accademico Honoris Causa in Canto Pop/Rock da parte del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento. "I palcoscenici sono state le mie aule". Così il cantautore, visibilmente emozionato, ha commentato il conferimento del titolo. Dal palco, appositamente allestito all'esterno presso l'Housing universitario "Il Molino", Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di "Per sempre sì".
Il discorso di Sal Da Vinci
"Quante volte ho pensato di fare un altro mestiere. Invece ho resistito, sono andato avanti. I miracoli esistono per chi continua a credere nel proprio sogno e non smette di perseverare", ha detto l'artista. Così, alla presenza delle autorità civili e istituzionali, dei docenti, degli studenti e degli organi accademici del Conservatorio, Sal Da Vinci, seduto al pianoforte, ha voluto ringraziare il pubblico attraverso la musica, con un mini live che ha preceduto la cerimonia del conferimento del titolo accademico tra gli infiniti applausi del pubblico.