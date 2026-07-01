Sal Da Vinci riceve il diploma honoris causa dal Conservatorio di Benevento

"Quante volte ho pensato di fare un altro mestiere. Invece ho resistito, sono andato avanti. I miracoli esistono per chi continua a credere nel proprio sogno e non smette di perseverare", ha detto l'artista. Così, alla presenza delle autorità civili e istituzionali, dei docenti, degli studenti e degli organi accademici del Conservatorio, Sal Da Vinci, seduto al pianoforte, ha voluto ringraziare il pubblico attraverso la musica, con un mini live che ha preceduto la cerimonia del conferimento del titolo accademico tra gli infiniti applausi del pubblico.