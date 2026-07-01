Mick Jagger: "L'Italia mi piace moltissimo"

Un album in cui c'è un'urgenza creativa, una vibrazione rock inconfondibilmente vostra. "Beh, non è per sé. Cioè, ovviamente quando fai un progetto è prima di tutto per te stesso. Poi è per gli amici. Poi è per i critici, perché sono i primi ad ascoltarlo. E infine è per il pubblico più ampio. Quindi accontenta tutti. Ma prima devi accontentare te stesso. Esatto. Quando sei in una band, con un produttore, magari non ami ogni brano allo stesso modo. Ma il punto è creare una varietà di canzoni. È una rock band, insomma. Che alla fine che vuol dire? Il brano dei Rolling Stones più ascoltato - aggiunge - in streaming è Paint It Black. E non è propriamente classic rock. Non ha niente a che vedere con quello che intendiamo per classic rock. Mostra i Rolling Stones nella loro vena esplorativa, con ritmi e sonorità mediorientali. Effettivamente questo album ha molti stili. C'è il rock, poi la ballata, il blues, e poi il country e il pop. Cerchiamo di coprire tutti questi territori. Se hai quattordici brani, è meglio che tu lo faccia".