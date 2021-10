Greta Scarano e Sydney Sibilia si sposano: il sì dopo l’incontro sul set 

Profumo di fiori d'arancio per il regista Sydney Sibilia e l'attrice Greta Scarano . Secondo quanto riporta il settimanale DiPiù la coppia, che si è conosciuta sul set, sarebbe pronta alle nozze e sono già state registrate le pubblicazioni nel comune di Roma. La data non è stata fissata, ma il gran giorno dovrebbe essere imminente.

Greta e Sydney, rispettivamente 35 e 39 anni, si sono incontrati per la prima volta nel 2016, ma tra loro non è stato un colpo di fulmine. L'amore è sbocciato piano piano, e la loro love story procede a gonfie vele lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. "Ci confrontiamo tanto stiamo bene, ci divertiamo e ci facciamo un sacco di risate", ha rivelato tempo fa in un'intervista a F. Coppia affiatata nella vita, lo sono anche sul set: lei è tra i protagonisti di "Smetto quando voglio" la fortunata trilogia cinematografica del regista.



In passato la Scarano aveva affermato con forza il suo "no" all'idea di convolare a nozze. "ll matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me", aveva raccontato. Ma l'amore per Sibilila è stato più forte di ogni timore, e presto indosserà l'abito bianco.

