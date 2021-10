Per Sarah Ferguson e il principe Andrea nuove nozze a 25 anni dal divorzio?

IPA 1 di 26 IPA 2 di 26 IPA 3 di 26 IPA 4 di 26 IPA 5 di 26 IPA 6 di 26 IPA 7 di 26 IPA 8 di 26 IPA 9 di 26 IPA 10 di 26 IPA 11 di 26 IPA 12 di 26 IPA 13 di 26 IPA 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 IPA 22 di 26 IPA 23 di 26 IPA 24 di 26 IPA 25 di 26 IPA 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Che siano vicini e legati da un profondo affetto, non è una novità. Sarah Ferguson e il principe Andrea sono sempre rimasti in buoni rapporti e da qualche tempo addirittura sono tornati a vivere insieme. Secondo i tabloid è solo questione di tempo: Fergie la rossa e il figlio della regina Elisabetta sarebbero pronti a dirsi di nuovo sì, 25 anni dopo il divorzio. Da loro non arrivano conferme ufficiali, ma nemmeno smentite. Solo una frase sibillina dalla potenziale futura sposa: "Posso solo dire che ora siamo felici".