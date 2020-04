Sarah Ferguson lava i pavimenti e asciuga le lacrime di Beatrice

Sembra un po' la storia di Cenerentola al contrario: da nobildonna, Sarah Ferguson si è trasformata in men che non si dica in casalinga modello, complice un lungo isolamento da passare in casa con la famiglia allargata. Le cose da fare di certo non le mancano: oltre a lavare i piatti e pulire i pavimenti, dovrà anche asciugare le lacrime della figlia Beatrice che è stata costretta a rimandare le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi.