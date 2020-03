Indiscrezioni reali: Eugenia di York incinta, royal baby in arrivo?

Potrebbe arrivare in aprile l’annuncio ufficiale, gli inglesi ne sono convinti. Eugenia di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea sarebbe in dolce attesa. Gli indizi social sarebbero diversi e la lieta novella potrebbe arrivare a breve, proprio quando la sorella Beatrice dirà se le nozze ci saranno o saranno definitivamente posticipate (erano fissate a fine maggio) a causa del coronavirus.

Eugenia da tempo si vocifera potrebbe essere la sostituta perfetta di Meghan Markle, ora che la duchessa di Sussex è volata in America con Harry. Sposata con Jack Brooksbank dall’ottobre 2018, la principessa, che ha da poco festeggiato i 30 anni, ha un ottimo rapporto con il padre Andrea e con la sorella Beatrice. La notizia di un royal baby in arrivo porterebbe un po’ di gioia nella famiglia reale tempestata da notizie preoccupanti (il principe Carlo positivo al Covid-19, la Regina Elisabetta in isolamento nel castello di Windsor, la lontananza di Harry dalla famiglia, il principe Filippo dato per moribondo dalla stampa).

I bookmakers inglesi non scommettono più sulla cicogna e questo farebbe pensare che veramente l’annuncio è vicino. Intanto altri indizi social vengono considerati dai giornali inglesi. Non ultimo, il post pubblicato in occasione della festa della mamma (in Gran Bretagna si festeggia la quarta domenica di Quaresima) per fare gli auguri alle mamme di tutto il mondo. La principessa di York ha scelto una foto dall’archivio di famiglia in cui appare tra le braccia di mamma Sarah Ferguson e papà Andrea che sta al loro fianco.

E proprio Sarah Ferguson sarebbe felicissima della gravidanza della figlia. In più di un’occasione ha detto di voler diventare nonna presto. E la notizia di un royal baby porterebbe certamente un po’ di felicità anche alla Regina che avrebbe voluto vedere di più il nipotino Archie, rimasto in Canada anche quando Harry e Meghan sono tornati a Londra. Insomma, l’annuncio di Eugenia incinta sarebbe una boccata di aria fresca per la casa reale…

