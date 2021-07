Sarah Ferguson: "Lady Diana etichettata come santa e io come peccatrice, invece..."

"Per la stampa c'era la bellissima Diana e poi c'era la grassa e sgraziata Fergie" racconta Sarah Ferguson in un'intervista al magazine People, ricordando gli anni Ottanta e Novanta e la sua amicizia con Lady D. "Ci avevano etichettate come la santa e la peccatrice", ricorda, ma la verità dietro ai racconti dei tabloid che le volevano rivali era tutt'altra. Le due erano amiche inseparabili, sempre pronte a sostenersi e darsi una mano.

Leggi Anche Sarah Ferguson lava i pavimenti e asciuga le lacrime di Beatrice

Nonostante tutti gli attacchi subiti siamo riuscite a restare unite. Anche se c’è ancora chi scrive il contrario", sottolinea la Ferguson nell'intervista. L'amicizia tra lei e Lady Diana risaliva a ben prima del loro ingresso nella famiglia reale e nonostante le difficoltà sono rimaste sempre l'una al fianco dell'altra. "Entrambe abbiamo vissuto problemi di salute mentale. Ricordo che lei mi diceva: ‘Fergie, quando sei in cima al piedistallo è molto facile cadere. Ora tu sei giù. Puoi solo risalire'" ricorda la Duchessa di York.

E' stata proprio Diana, fresca di nozze con il principe Carlo, a far incontrare per la prima volta Sarah e il principe Andrea. La Duchessa racconta ancora: "Quando lo vidi esclamai: 'Oh, è davvero molto bello'. E lei mi rispose: 'Wow, Fergs!'" usando il nomignolo con cui era solita rivolgersi all'amica, che invece usava "Duchs" per chiamare l'altra. Dal matrimonio con il terzogenito della Regina Elisabetta, destinato a durare solo 10 anni, sono nate le sue due figlie Beatrice ed Eugenia.

E a proposito di figli, nel racconto della Ferguson c'è spazio anche per un cenno ai due che Diana ebbe dal principe Carlo, William ed Harry, un tempo così uniti e oggi rivali. "Se fosse seduta con me in questo momento, so che direbbe: 'Sono così orgogliosa di entrambi i miei ragazzi e delle meravigliose mogli che hanno scelto'". Ma a renderla ancora più fiera sarebbero i nipoti: se fosse ancora viva ne avrebbe cinque (George, Charlotte e Louis, figli del suo primogenito, e Archie e Lilibet, nati dal secondo). "Era ossessionata dai nipoti. Perché è ciò che amava. Il suo paradiso." confida Fergie.

William e Harry di nuovo uniti nel nome di mamma Diana all'inaugurazione della statua IPA 1 di 51 IPA 2 di 51 IPA 3 di 51 IPA 4 di 51 IPA 5 di 51 IPA 6 di 51 IPA 7 di 51 IPA 8 di 51 IPA 9 di 51 IPA 10 di 51 IPA 11 di 51 IPA 12 di 51 IPA 13 di 51 IPA 14 di 51 IPA 15 di 51 IPA 16 di 51 IPA 17 di 51 IPA 18 di 51 IPA 19 di 51 IPA 20 di 51 IPA 21 di 51 IPA 22 di 51 IPA 23 di 51 IPA 24 di 51 IPA 25 di 51 IPA 26 di 51 IPA 27 di 51 IPA 28 di 51 IPA 29 di 51 IPA 30 di 51 IPA 31 di 51 IPA 32 di 51 IPA 33 di 51 IPA 34 di 51 IPA 35 di 51 IPA 36 di 51 IPA 37 di 51 IPA 38 di 51 IPA 39 di 51 IPA 40 di 51 IPA 41 di 51 IPA 42 di 51 IPA 43 di 51 IPA 44 di 51 IPA 45 di 51 IPA 46 di 51 IPA 47 di 51 IPA 48 di 51 IPA 49 di 51 IPA 50 di 51 IPA 51 di 51 leggi dopo slideshow ingrandisci Divisi negli ultimi mesi da conflitti e tensioni culminati con lo strappo del secondogenito dalla famiglia reale britannica e con il suo polemico trasloco negli Usa con la moglie Meghan, William e Harry si sono ritrovati di nuovo uniti nel nome di mamma Diana. I due fratelli hanno infatti partecipato uno accanto all'altro all'inaugurazione della statua di Lady D nel giorno che avrebbe segnato il sessantesimo compleanno della "principessa del popolo". Leggi Tutto Leggi Meno

Potrebbe interessarti anche: