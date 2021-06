“Oh mio dio, cosa è successo”: le parole di Lady D prima di morire

“ Oh mio dio, cosa è successo ”: sono le ultime parole di Lady Diana, dopo il fatale incidente nel tunnel dell'Alma, a Parigi, in cui perse la vita il 31 agosto del 1997 . Le ha ricordate un vigile del fuoco, Xavier Gourmelon, che si trovava sul luogo dell’incidente dopo la chiamata ai soccorsi.

Il sergente Gourmelon ha riportato fedelmente il racconto di quella notte al Daily Mail, famoso tabloid inglese. Arrivato nel luogo dello scontro, nel tunnel dell’Alma a Parigi, il vigile del fuoco aveva subito notato un medico vicino ad un’altra persona: era Diana, che ancora “si muoveva e parlava”.

Nel frattempo la squadra di Gourmelon cercava di rianimare l’allora fidanzato di Diana, Dodi Al-Fayed ma “una volta uscito, sono rimasto con la passeggera", ha rivelato il sergente. "Parlava in inglese e ha detto: 'Oh mio Dio, cosa è successo?' Ho cercato di calmarla. Le ho tenuto la mano". Ma in quel momento il vigile del fuoco non aveva idea di chi fosse quella donna, trasportata in ambulanza poco dopo.

Fu il capitano della squadra dei soccorsi a rivelarlo: la vittima era Lady Diana, ex consorte di Carlo e una delle donne più influenti e conosciute in quel momento. Furono inutili tutti i tentativi di rianimarla. Lady D si spense due ore più tardi all’ospedale Pitié-Salpêtrière della capitale francese.