Miriam Leone si è sposata: "Una felicità indescrivibile"

"Ni maritamu", ovvero "ci siamo sposati" in dialetto siciliano. Con uno scatto su Instagram, bellissima, con il velo nuziale a coprirle il volto, Miriam Leone annuncia ai suoi follower di essere convolata a nozze. "Una felicità indescrivibile" aggiunge con un'altra immagine che la ritrae all'uscita del Santuario di Santa Maria la Nova, nel cuore di Scicli in Sicilia, radiosa a braccio del suo neo marito Paolo Carullo . Il matrimonio si è tenuto sabato pomeriggio nella chiesa che è stata anche l'ambientazione delle riprese del commissario Montalbano.

Insieme da due anni Miriam e Paolo, imprenditore e musicista siciliano (come lei, ndr) non si sono quasi mai mostrati in pubblico e tantomeno sui social, e anche le nozze sarebbero dovute avvenire in maniera molto privata. Quando però un’ordinanza del Comune siciliano ha annunciato la chiusura al traffico di alcune vie del centro nel pomeriggio del 18 settembre qualcuno ha cominciato ad insospettirsi. L'attrice ha poi lasciato anche un inconfutabile indizio social, pubblicando poche ore prima delle nozze una foto di spalle, presumibilmente già in abito da sposa con la didascalia: "Arrivo, amore".

Tantissimi i messaggi di congratulazioni e auguri di amici e colleghi dell'attrice da Filippa Lagerback a Vittoria Puccini, Alessia Marcuzzi, Eva Riccobono e molti molti altri.