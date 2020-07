Miriam Leone in love sul lago, ecco le prime foto con il fidanzato

Alla sua privacy Miriam Leone ci tiene parecchio e, nonostante con Paolo Carullo l'amore vada avanti da circa un anno, non si era mai lasciata cogliere impreparata davanti ai paparazzi. Alla fine l'attrice ha abbassato la guardia e i fotografi del settimanale "Chi" hanno potuto immortalare la coppia felice come non mai in barca sul Lago di Como.