Sono una coppia riservata, che ha scelto di vivere l'amore lontano dai riflettori e dal clamore dei social. Il fatto che non condividano mai post a due o che sia rarissimo vederli insieme, non significa che il sentimento che lega Miriam Leone e Paolo Cerullo non sia grande e sincero. Tutto il contrario: pare infatti che l'attrice e il performer stiano pianificando le nozze, che dovrebbero avere luogo presto a Milano.

Miriam Leone si sposa, nozze a Milano con Paolo Cerullo Instagram 1 di 51 Instagram 2 di 51 Instagram 3 di 51 Instagram 4 di 51 Instagram 5 di 51 Instagram 51 di 51 51 di 51 Instagram 51 di 51 Instagram 51 di 51 Instagram 10 di 51 Instagram 11 di 51 Instagram 12 di 51 Instagram 13 di 51 Instagram 14 di 51 Instagram 15 di 51 Instagram 16 di 51 Instagram 17 di 51 Instagram 18 di 51 Instagram 19 di 51 20 di 51 21 di 51 22 di 51 23 di 51 24 di 51 25 di 51 26 di 51 27 di 51 28 di 51 29 di 51 30 di 51 31 di 51 32 di 51 33 di 51 34 di 51 instagram 35 di 51 36 di 51 ipa 37 di 51 ipa 38 di 51 39 di 51 40 di 51 41 di 51 42 di 51 ipa 43 di 51 ipa 44 di 51 45 di 51 ipa 46 di 51 47 di 51 ipa 48 di 51 49 di 51 ipa 50 di 51 ipa 51 di 51 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Miriam Leone fa marcia indietro, torna ai capelli rossi

La quarantena ha fatto bene alla coppia, che ha approfittato del tempo a disposizione per progettare un futuro insieme. Secondo il settimanale Chi, il matrimonio tra la Leone e Cerullo dovrebbe essere imminente, nonostante stiano insieme da pochi mesi.

LEGGI ANCHE >Miriam Leone, primo bagno a casa

Sono poche le informazioni trapelate su Paolo: di lui si sa solo che è un musicista e performer che vive a Milano. Prima di innamorarsi di lui, la Leone ha avuto una lunga relazione con Boosta dei Subsonica, che però è finita nel 2014. In seguito è stata pizzicata più volte con Matteo Martari, ex modello e attore, conosciuto sul set del film "Non Uccidere".

LEGGI ANCHE >Le più belle sulla spiaggia: guarda le ex Miss Italia al mare

Prima di incontrare Cerullo aveva confessato a Vanity Fair: "L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere... non mi innamoro da tempo". E, a proposito della sua vita da single, aveva confidato nella stessa intervista: "Le zie il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro". Alla fine, a quanto pare, l'hanno spuntata le zie ed è finalmente arrivato il momento di tirare fuori quelle lenzuola dall'armadio.

Potrebbe interessarti: