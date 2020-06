Niente nozze per Miriam Leone: "Ma il corredo delle zie siciliane è pronto"

“Sono in un momento di grande accettazione, mi voglio più bene del solito. In passato ho snobbato la serenità, pensavo sempre che la vita dovesse essere una girandola di emozioni forti, invece adesso apprezzo la dolcezza”. Così Miriam Leone riflette sul settimanale "Grazia" del suo dopo-lockdown. “Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è” ha detto l’attrice siciliana.

Non ci saranno fiori d’arancio a breve con il musicista Paolo Carullo, come invece in tanti avevano pensato: “L’ho letto anch’io e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare, ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni”.



Ex Miss Italia, la Leone parla anche della sua carriera: “La tv in diretta mi ha insegnato la puntualità e a fingere di stare bene anche se hai la febbre. Ma non era un ambiente adatto a me, così ho scelto di andarmene senza sapere con quali esiti - spiega - Lì per lì tutti mi sconsigliarono di farlo e, dal punto di vista economico, fu una scelta irrazionale. Ma decisi che avrei fatto come volevo. Alla peggio avrei sbagliato da sola”.

Infine, Miriam parla dell’importanza della popolarità: “Noi attori senza pubblico che faremmo? Chiusi a declamare nelle nostre camerette? Quando facevo la tv del mattino mi piaceva da pazzi incontrare la gente per strada, le signore al mercato e chiacchierare con loro. Oggi cerco di tenere sempre vivo il contatto attraverso i social”.

