Amy Winehouse, la cantante scomparsa il 23 luglio 2011, rivive con la ristampa di "Back To Black", considerato uno degli album più grandi, importanti e influenti della storia della musica pop, che compie 20 anni. L’uscita è prevista per venerdì 23 ottobre 2026, pochi giorni prima del 20esimo anniversario della data di pubblicazione originaria dell’album, venerdì 27 ottobre 2006. La nuova edizione includerà demo inedite, rari B-side e l'esibizione dal vivo al Paradiso di Amsterdam dell’8 febbraio 2007, registrata durante il tour di "Back To Black". I vari formati conterranno inoltre fotografie mai viste prima, realizzate dai fotografi dell’album originale Mischa Richter e Alex Lake, oltre a nuove e toccanti note di copertina firmate dai produttori e amici Mark Ronson e Salaam Remi.
Un album immortale
"Back To Black", capolavoro musicale profondamente personale di Amy Winehouse, anche nei testi, non fu soltanto accolto in maniera straordinaria dalla critica, ma divenne anche un enorme successo commerciale. Nel Regno Unito, oltre ad aver attualmente superato i 4,5 milioni di copie vendute, l'album esordì in terza posizione e raggiunse il primo posto della Official Albums Chart, diventando poi l’album più venduto del 2007. Negli Stati Uniti esordì al numero 7 della Billboard 200, per poi raggiungere il secondo posto dopo la celebre cinquina di Grammy conquistata da Amy.
In quella memorabile serata la cantante si aggiudicò i prestigiosi riconoscimenti per la Registrazione dell’anno e la Canzone dell’anno, oltre ai premi per il Miglior album pop vocale, l’Artista dell’anno e la Miglior interpretazione vocale pop femminile con "Rehab". A vent’anni di distanza, e dopo aver ottenuto la certificazione doppio Platino, "Back To Black" ha raggiunto la vetta delle classifiche in tutta Europa, compresi Austria, Belgio, Germania e Svizzera, vendendo ben oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo.
L'edizione per il ventennale
Per il ventesimo anniversario, uscirà una speciale edizione del disco in triplo vinile trasparente, accompagnata da un’edizione in tre CD. Sullo store ufficiale sarà disponibile anche un'edizione Zoetrope, il vinile che durante la rotazione crea l'effetto di immagini in movimento. "Back To Black" rimane, anche dopo la scomparsa di Amy, il brano simbolo della sua discografia, ascoltato e riscoperto anche dalle nuove generazioni.
La scomparsa e l'ultima apparizione pubblica
La cantante fu trovata morta nella sua casa di Camden Square, a Londra, il 23 luglio 2011. A ottobre dello stesso anno vennero rese note le cause del decesso, uno shock dovuto all'assunzione di una grande dose di alcol dopo un periodo di astinenza. La sua ultima apparizione pubblica risale al 20 luglio 2011, all'iTunes Festival di Londra dove si è esibita con Dionne Bromfield.