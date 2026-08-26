Amy Winehouse, la cantante scomparsa il 23 luglio 2011, rivive con la ristampa di "Back To Black", considerato uno degli album più grandi, importanti e influenti della storia della musica pop, che compie 20 anni. L’uscita è prevista per venerdì 23 ottobre 2026, pochi giorni prima del 20esimo anniversario della data di pubblicazione originaria dell’album, venerdì 27 ottobre 2006. La nuova edizione includerà demo inedite, rari B-side e l'esibizione dal vivo al Paradiso di Amsterdam dell’8 febbraio 2007, registrata durante il tour di "Back To Black". I vari formati conterranno inoltre fotografie mai viste prima, realizzate dai fotografi dell’album originale Mischa Richter e Alex Lake, oltre a nuove e toccanti note di copertina firmate dai produttori e amici Mark Ronson e Salaam Remi.