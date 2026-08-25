Tratto dal romanzo "Strip" di Thomas Perry, il film segna la seconda collaborazione tra Crowe e Borte dopo "Il giorno sbagliato" del 2020. "È stato come tornare ai vecchi tempi", ha raccontato l'attore, che ha definito il film "esilarante" e particolarmente imprevedibile: una storia nella quale è difficile capire in anticipo cosa accadrà.