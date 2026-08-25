Russel Crowe alla Festa del Cinema di Roma con "Poker Face"
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L'attore premio Oscar torna al cinema nei panni del proprietario di un nightclub in "La vendetta perfetta" alla Mostra presenta il documentario "What Love Builds"
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Russell Crowe, 62 anni, si prepara a vivere una fine d'estate intensa tra cinema e musica. A pochi giorni di distanza, il premio Oscar per "Il Gladiatore" torna nelle sale italiane con "La vendetta perfetta - Bear Country" e approda alla Mostra del Cinema di Venezia con "What Love Builds", documentario da lui diretto che Alberto Barbera, 76 anni, ha definito il suo film "più personale".
Due progetti molto diversi che raccontano le tante anime dell'attore neozelandese, che negli ultimi anni ha alternato grandi produzioni, titoli indipendenti, regia e tour musicali.
Dopo l'anteprima al Taormina Film Festival, "La vendetta perfetta - Bear Country" di Derrick Borte, 58 anni, arriva nei cinema italiani il 26 agosto. Crowe interpreta Manco Kapac, temuto proprietario di un nightclub abituato a trattare con i criminali, ma ormai deciso a lasciarsi quella vita alle spalle e ritirarsi in Thailandia insieme alla compagna.
I suoi progetti vengono sconvolti quando un rapinatore mascherato lo deruba. Il colpo allontana il futuro che Manco aveva immaginato e lo costringe a confrontarsi con i boss di un cartello per cercare di salvarsi. Nel cast ci sono anche Luke Evans, Aaron Paul, entrambi 47 anni, e Nina Dobrev, 37 anni.
Tratto dal romanzo "Strip" di Thomas Perry, il film segna la seconda collaborazione tra Crowe e Borte dopo "Il giorno sbagliato" del 2020. "È stato come tornare ai vecchi tempi", ha raccontato l'attore, che ha definito il film "esilarante" e particolarmente imprevedibile: una storia nella quale è difficile capire in anticipo cosa accadrà.
Dall'action alla musica. Alla Mostra del Cinema di Venezia Crowe presenta fuori concorso "What Love Builds", documentario che unisce film concerto e racconto personale delle sue scelte artistiche. Al centro ci sono gli Indoor Garden Party, il progetto musicale con cui gira il mondo da anni.
"È un evento, un gruppo musicale, un happening", ha spiegato Crowe. Una realtà fluida, nella quale i partecipanti cambiano e l'attore riunisce musicisti e narratori che ammira per costruire ogni volta uno spettacolo diverso.
Gli impegni non finiscono qui. Crowe è atteso anche nel nuovo "Highlander" di Chad Stahelski,57 anni, con Henry Cavill, 43 anni, dove interpreterà l'immortale Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, ruolo che nella saga originale fu di Sean Connery. In "The Last Druid" di William Eubank,, 43 anni, sarà invece un anziano celtico costretto a combattere per difendere la propria famiglia e il suo popolo.
A 62 anni Crowe continua così a muoversi tra cinema, musica e regia, seguendo una filosofia precisa: non farsi guidare dai complimenti né frenare dalle critiche, ma cercare sempre di lavorare "al massimo livello possibile".
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