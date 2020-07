Hollywood rende omaggio a Morricone e Russel Crowe scrive in italiano: "Grazie Ennio"

"Ennio, Ennio, Ennio… Ciao. Grazie. Grazie per tutti i grandi viaggi", con queste parole, scritte in italiano su Twitter per omaggiarlo, Russel Crowe piange la morte di Ennio Morricone . Ma non è la sola star internazionale a volerlo ricordare con stima e affetto. Tra i messaggi social ci sono anche quelli di Antonio Banderas, John Carpenter, i Muse e i Metallica...

"Con grande tristezza", scrive Banderas che ha recitato nel film di Almodovar "Legami" del 1989 la cui colonna sonora portava la firma di Ennio Morricone: "Diciamo addio al grande maestro del cinema. La sua musica continuerà a suonare nei nostri ricordi",

Hans Zimmer il compositore tedesco della celebre colonna sonora de "Il Gladiatore" ha invece espresso il suo dolore per la scomparsa dell'amico e collega stimato in un'intervista durante un programma televisivo della BBC: "Ennio era un’icona e le icone non se ne vanno mai, le icone restano per sempre..." ha dichiarato commosso.



Un ricordo speciale arriva anche da John Carpenter che scrive: "Mi mancherai..."

E poi dallo sceneggiatore e regista James Gunn ("Scooby-Doo", "Guardiani della Galassia"...", che lo definisce il suo compositore preferito e rivela di essere stato ispirato da lui per la colonna sonora in "Guardiani della Galassia".

E ci sono poi l'omaggio di Elijah Wood, l'hobbit Frodo Baggins nella trilogia de "Il Signore degli Anelli", che scrive "Addio Maestro" e posta su Twitter uno dei suoi brani preferiti del compositore. E quello dell'attore James Woods che sottolinea in un post su Twitter ciò che il mondo ha perso con la scomparsa di Morricone condividendo un video di "Once Upon a Time in America".

Lo ricordano e lo omaggiano anche la violoncellista americana di origine cinesi Yo Yo Ma, Kamal Haasan, e il regista e attore britannico Edgar Wright che di lui dice: "Riusciva a rendere un film mediocre un'opera da non perdere, un buon film in arte, e trasformava un film grandioso in leggenda.

Nel mondo della musica lo omaggiano anche i Muse e i Metallica e dalla danza arriva la voce di Roberto Bolle che scrive: "Grazie Maestro Morricone. Ricorderò sempre la tua ironia e la tua intelligenza acuta, oltre ad esserti infinitamente grato per le emozioni che hai regalato a tutti noi. Ci mancherai".

