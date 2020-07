Benigni: "Ennio Morricone ha reso squillante l'Italia nel mondo"

"Dedico questo premio ad Ennio Morricone che ha reso squillante l'Italia nel mondo con la sua musica, genio e regolatezza allo stesso tempo. Ma lo dedico anche a tutte le persone che hanno sofferto per questa cosa che ci è capitata e che speriamo finisca presto". Così Roberto Benigni, al Maxxi di Roma, ricevendo il Nastro D'Argento come miglior attore non protagonista in "Pinocchio" di Matteo Garrone.