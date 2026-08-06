Russell Crowe mostra la sua incredibile trasformazione fisica per il film "The Last Druid" in un nuovo scatto su Instagram. "In palestra con Drew McIntyre. Un bravo ragazzo. Una persona genuina. Stiamo finendo le riprese di 'The Last Druid.' Giriamo in Spagna da maggio. Sono passati due anni da quando ho interpretato Hermann Goering in 'Norimberga'. Le lunghe e calde giornate sotto il bellissimo sole spagnolo sono state sicuramente una grande fonte di motivazione. Come dico sempre, un passo alla volta. La costanza è la tua alleata", ha scritto l'attore neozelandese nella didascalia del post.