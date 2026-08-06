Jennifer Lopez, l'album di famiglia con i figli Max e Oskar
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
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Russell Crowe mostra la sua incredibile trasformazione fisica per il film "The Last Druid" in un nuovo scatto su Instagram. "In palestra con Drew McIntyre. Un bravo ragazzo. Una persona genuina. Stiamo finendo le riprese di 'The Last Druid.' Giriamo in Spagna da maggio. Sono passati due anni da quando ho interpretato Hermann Goering in 'Norimberga'. Le lunghe e calde giornate sotto il bellissimo sole spagnolo sono state sicuramente una grande fonte di motivazione. Come dico sempre, un passo alla volta. La costanza è la tua alleata", ha scritto l'attore neozelandese nella didascalia del post.
Diretto da William Eubank e ambientato tra i paesaggi selvaggi della Caledonia, il film segue le vicende di un remoto insediamento di druidi, l'ultimo custode di antiche forze mistiche, che viene improvvisamente scoperto da uno spietato imperatore romano. Di fronte alla minaccia delle legioni imperiali, decise a cancellare una civiltà millenaria, un pacifico anziano celtico e figlio di quelle terre si vede costretto a infrangere il suo giuramento di pace. Per difendere la propria famiglia e il suo popolo dall'annientamento, imbraccia le armi, dando inizio a una lotta epica. Tra rituali ancestrali, scenari ostili e l'avanzata inesorabile dell'Impero, il protagonista riscoprirà una forza interiore insospettata, dando vita a uno scontro cruciale che svelerà il destino di un'intera cultura. A più di vent'anni da "Il Gladiatore" di Ridley Scott, Russell Crowe torna, quindi, nell'Antica Roma.
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Dall'Impero Romano ai viaggi nel tempo. Russel Crowe interpreterà Ramirez nel reboot di "Highlander", ruolo interpretato da Sean Connery nel film del 1986. Nel cast del film diretto da Chad Stahelski, regista di "John Wick", anche Henry Cavill, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela, Jeremy Irons, Max Zhang e Siobhán Cullen. Le riprese si sono svolte tra Scozia, nelle Highlands in particolare, Polonia e Hong Kong.