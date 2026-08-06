la foto sui social

Russell Crowe in super forma per il film "The Last Druid"

L'attore neozelandese 62enne è impegnato nelle riprese del film di William Eubank in Spagna, ambientato nell'Antica Roma

06 Ago 2026 - 07:05
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Instagram

© Instagram

Russell Crowe mostra la sua incredibile trasformazione fisica per il film "The Last Druid" in un nuovo scatto su Instagram. "In palestra con Drew McIntyre. Un bravo ragazzo. Una persona genuina. Stiamo finendo le riprese di 'The Last Druid.' Giriamo in Spagna da maggio. Sono passati due anni da quando ho interpretato Hermann Goering in 'Norimberga'. Le lunghe e calde giornate sotto il bellissimo sole spagnolo sono state sicuramente una grande fonte di motivazione. Come dico sempre, un passo alla volta. La costanza è la tua alleata", ha scritto l'attore neozelandese nella didascalia del post. 

Leggi anche
Margot Robbie e Ryan Gosling alla presentazione di "Barbie" a Los Angeles

Barbie 2 rischia di non vedere mai la luce: cosa sta bloccando il sequel

Matthew McConaughey ricevuto da Papa Leone XIV

Di cosa parla "The Last Druid"

 Diretto da William Eubank e ambientato tra i paesaggi selvaggi della Caledonia, il film segue le vicende di un remoto insediamento di druidi, l'ultimo custode di antiche forze mistiche, che viene improvvisamente scoperto da uno spietato imperatore romano. Di fronte alla minaccia delle legioni imperiali, decise a cancellare una civiltà millenaria, un pacifico anziano celtico e figlio di quelle terre si vede costretto a infrangere il suo giuramento di pace. Per difendere la propria famiglia e il suo popolo dall'annientamento, imbraccia le armi, dando inizio a una lotta epica. Tra rituali ancestrali, scenari ostili e l'avanzata inesorabile dell'Impero, il protagonista riscoprirà una forza interiore insospettata, dando vita a uno scontro cruciale che svelerà il destino di un'intera cultura. A più di vent'anni da "Il Gladiatore" di Ridley Scott, Russell Crowe torna, quindi, nell'Antica Roma.

Jennifer Lopez, l'album di famiglia con i figli Max e Oskar

1 di 19
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar

© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar

© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar

Una preparazione fisica che vale anche per "Highlander"

 Dall'Impero Romano ai viaggi nel tempo. Russel Crowe interpreterà Ramirez nel reboot di "Highlander", ruolo interpretato da Sean Connery nel film del 1986. Nel cast del film diretto da Chad Stahelski, regista di "John Wick", anche Henry Cavill, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela, Jeremy Irons, Max Zhang e Siobhán Cullen. Le riprese si sono svolte tra Scozia, nelle Highlands in particolare, Polonia e Hong Kong. 

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
russell crowe

Sullo stesso tema