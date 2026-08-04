Il titolo Flesh Impact richiama una celebre osservazione attribuita a Billy Wilder sul modo in cui Marilyn Monroe riusciva a colpire il pubblico attraverso la sua presenza sullo schermo. Il regista di film come A qualcuno piace caldo e Quando la moglie è in vacanza contribuì a consacrare Monroe anche come straordinaria interprete comica, oltre che come simbolo di fascino. Wilder, però, non poteva sapere quale sarebbe stato il destino della star e quale percorso avrebbe potuto intraprendere se la sua vita non si fosse interrotta prematuramente. Proprio quell'ipotetico futuro mai vissuto è diventato il punto di partenza dell'opera di Gyllenhaal.