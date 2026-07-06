Dakota Johnson e Alexander Skarsgård nuova coppia d'oro del beauty

La 36enne attrice statunitense, già Brand ambassador di Valentino Beauty, e l'attore svedese, 50 anni il prossimo agosto e vincitore di un Golden Globe, sono i volti della nuova campagna della maison. In una narrazione nuova, rivolta a una generazione attratta dall’autenticità, dalla connessione e dall’espressione sincera delle emozioni, Dakota Johnson e Alexander Skarsgård danno forma a due energie complementari, affermandosi come complici di un nuovo capitolo nella storia olfattiva della maison. "Le loro personalità uniche e la loro presenza magnetica incarnano perfettamente l’intensità emotiva che è al centro di questa nuova era", ha sottolineato Claudia Marcocci, Presidente Globale Valentino Beauty. In un’epoca in cui il romanticismo rischia di affievolirsi e diventare convenzionale, si legge nella nota del brand, Valentino Beauty riafferma così la forza della passione e ridefinisce i codici dell’intimità contemporanea.