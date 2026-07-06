PROTAGONISTI E COMPLICI

Dakota Johnson e Alexander Skarsgård nuova coppia d'oro del beauty

I due attori volti di una campagna che celebra l'intensità delle emozioni, il coraggio di accoglierle e la libera espressione dell'individualità

06 Lug 2026 - 23:05
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Dakota Johnson e Alexander Skarsgård volti di un nuovo capitolo olfattivo nella storia di Valentino Beauty © Ufficio stampa

Dakota Johnson e Alexander Skarsgård volti di un nuovo capitolo olfattivo nella storia di Valentino Beauty © Ufficio stampa

Una ridefinizione dell'intimità, della passione, del romanticismo. Dakota Johnson e Alexander Skarsgård sono i protagonisti di un nuovo capitolo nella storia olfattiva di una della maison più importanti, note e amate al mondo, che presenta la coppia di attori come suoi nuovi volti in previsione di "una prossima rivelazione". 

Google Preferred Site

Dakota Johnson e Alexander Skarsgård protagonisti e complici

 La 36enne attrice statunitense, già Brand ambassador di Valentino Beauty, e l'attore svedese, 50 anni il prossimo agosto e vincitore di un Golden Globe, sono i volti della nuova campagna della maison. In una narrazione nuova, rivolta a una generazione attratta dall’autenticità, dalla connessione e dall’espressione sincera delle emozioni, Dakota Johnson e Alexander Skarsgård danno forma a due energie complementari, affermandosi come complici di un nuovo capitolo nella storia olfattiva della maison. "Le loro personalità uniche e la loro presenza magnetica incarnano perfettamente l’intensità emotiva che è al centro di questa nuova era", ha sottolineato Claudia Marcocci, Presidente Globale Valentino Beauty. In un’epoca in cui il romanticismo rischia di affievolirsi e diventare convenzionale, si legge nella nota del brand, Valentino Beauty riafferma così la forza della passione e ridefinisce i codici dell’intimità contemporanea. 

Leggi anche

Beauty, Lady Gaga in abito rosso è la nuova testimonial di un profumo

Valentino collezione Interferenze autunno inverno 2026-2027: la sfilata a Roma a Palazzo Barberini

Valentino, la sfilata Interferenze a Roma ha celebrato la grande bellezza

dakota johnson
beauty

Sullo stesso tema