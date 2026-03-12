LO SHOW A PALAZZO BARBERINI

Valentino, la sfilata Interferenze a Roma ha celebrato la grande bellezza

Una collezione in cui abiti e architettura “diventano molto vicini”, ha spiegato il direttore creativo Alessandro Michele

12 Mar 2026 - 22:58
Valentino collezione Interferenze autunno inverno 2026-2027: la sfilata a Roma a Palazzo Barberini © Afp

Valentino collezione Interferenze autunno inverno 2026-2027: la sfilata a Roma a Palazzo Barberini © Afp

La sfilata di Valentino è stato l’evento più atteso della stagione, il grande ritorno della maison alle sue origini due mesi dopo la scomparsa del fondatore Valentino Garavani. Il direttore creativo Alessandro Michele ha presentato la collezione Interferenze autunno inverno 2026-2027 in una delle location più spettacolari di Roma, Palazzo Barberini, “un luogo dove ogni elemento – ha spiegato – trova una collocazione gerarchica precisa”. 

Valentino, Interferenze: la sfilata evento a Roma

 Simbolo del Barocco e grande macchina prospettica, Palazzo Barberini secondo Alessandro Michele esprime una dialettica tra forze contrapposte, che si rifà al confronto tra due “special one”, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, portatori di due concezioni radicalmente diverse. “È un’architettura che afferma continuità, misura e solidità – sottolinea il designer –. Eppure, al suo interno, questa regolarità viene attraversata da forze centrifughe che ne incrinano la compattezza”. Nel grande salone attraversato dalla sfilata, l’affresco del Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona rompe il rigore geometrico e lo stesso palazzo diventa così “un campo di interferenze – termine che, appunto, dà il nome alla collezione – in cui forze opposte coabitano senza annullarsi”. 

Valentino, i look della sfilata Interferenze autunno inverno 2026-2027

 In modo analogo, “anche la moda può essere letta come un campo di forze contrapposte che coabitano nel corpo e sul corpo – prosegue Alessandro Michele nella nota dedicata alla sfilata –. Il vestito non è mai soltanto superficie decorativa: è un dispositivo che organizza il dialogo tra disciplina e desiderio, tra norma sociale e gesto individuale, tra appartenenza e scarto”. Abito e architettura diventano molto vicini: il primo costruisce lo spazio del corpo, così come la seconda edifica l'ambiente abitabile. “Come l'architettura, anche la moda stabilizza e destabilizza, orienta e decentra, afferma e mette in crisi. Rende visibile una gerarchia, ma può anche sovvertirla. Ne emerge una collezione che celebra l'ordine e, nello stesso momento, ne rivela la vulnerabilità strutturale, esponendolo alla possibilità del proprio superamento”. 

 Per la prima volta la sfilata è stata trasmessa in diretta da diversi maxi schermi situati a Roma, Milano e Napoli, oltre che in streaming sui social della maison. Un’iniziativa che ha trasformato lo show in un meta-evento urbano, inclusivo e coinvolgente.

