Valentino a Roma, la sfilata in diretta nelle piazze italiane
Per la prima volta sarà possibile seguire lo show via streaming dai maxi schermi di tre città: quali e dove saranno posizionati
Il direttore creativo di Valentino Alessandro Michele per le strade di Roma e una veduta dell'interno di Palazzo Barberini con "Il Trionfo della Divina Provvidenza" © IPA
Cresce l'attesa per la sfilata di Valentino a Roma. L'evento show si terrà nella serata di giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 19, nelle sale di Palazzo Barberini. Il direttore creativo della maison Alessandro Michele presenterà la collezione "Interferenze" autunno inverno 2026-2027 e l'evento sarà trasmesso per la prima volta in contemporanea in diverse piazze italiane.
Valentino a Roma, un evento eccezionale
Location diverse, per rendere chiunque parte dell'esperienza. Se l'accesso a Palazzo Barberini sarà riservato solo a un pubblico ristretto di ospiti e celebs, sarà possibile - per la prima volta - condividere una visione collettiva di uno degli eventi di moda più attesi della stagione. Un progetto di live streaming urbano, un format "democratico" che verrà trasmesso in streaming da dieci maxi schermi di Urban Vision Group in tre città: Roma, Milano e Napoli. Un'iniziativa che amplia la dimensione della sfilata rendendola ancor più eccezionale, trasformandola in un meta-evento urbano, inclusivo e coinvolgente.
Dove vedere la sfilata di Valentino?
A Roma sarà possibile seguire la sfilata di Valentino da Largo di Torre Argentina, in piazza Mazzini, in viale Trastevere, al Museo Macro di Testaccio, al Mattatoio di Testaccio (largo Giovanni Battista Marzi) e in via Gregorio VII. A Milano in zona Navigli, presso Ripa di Porta Ticinese, in Corso Como e nella Galleria del Corso. Infine a Napoli, in zona Tribunali (piazza Cardinale Sisto Riario Sforza).