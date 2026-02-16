Valentino, la sfilata a Roma: perché Palazzo Barberini è il palcoscenico perfetto

L’ultima volta che Valentino ha sfilato nella capitale risale al luglio del 2022, quando l’allora direttore creativo Pierpaolo Piccioli presentò la collezione haute couture tra Trinità dei Monti e piazza Mignanelli, sede della maison fondata tra il 1959 e il 1960 dallo stesso Garavani e gestita con il socio Giancarlo Giammetti. Già nel 1985 fu lo stesso Valentino a scegliere di sfilare lungo la stessa, scenografica, scalinata di Trinità dei Monti, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto. Altro momento iconico, la sfilata del 6 luglio 2007 all'Ara Pacis, durante la quale il grande couturier svelò la sua ultima collezione di alta moda per celebrare i 45 anni nella città in cui ha mosso i primi passi e che aveva eletto suo luogo del cuore. Momento che, di fatto, segnò anche il suo addio alle scene.