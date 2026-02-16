Valentino, la sfilata a Roma: perché Palazzo Barberini è il palcoscenico perfetto

Moda, Valentino: tutti i look della sfilata a Piazza di Spagna
© IPA | "The Beginning" | Valentino Haute Couture 2022-2023
Lo show per presentare la collezione autunno inverno 2026-2027 by Alessandro Michele sarà un omaggio all'eredità della maison
Un look Valentino Haute Couture SS26, una veduta dell'interno di Palazzo Barberini con "Il Trionfo della Divina Provvidenza" e lo stemma nobiliare della famiglia © Catwalk Pictures/IPA/Ansa
Si avvicina il ritorno di Valentino a Roma. Lo show per presentare la collezione autunno inverno 2026-2027 disegnata dal direttore creativo Alessandro Michele, in programma il prossimo 12 marzo, sarà un omaggio all'eredità della maison. A ospitare la sfilata sarà Palazzo Barberini, il palcoscenico ideale.
La città capitolina "è parte fondante della storia della maison - spiega la nota della stessa casa di moda - e questo ritorno segna l'omaggio di Alessandro Michele alle origini e all'eredità di maison Valentino" dopo la scomparsa del couturier, avvenuta il 19 gennaio scorso. Iconico edificio romano del XVII secolo, Palazzo Barberini è considerato il prototipo del palazzo barocco ed è frutto del lavoro dei più importanti architetti del Seicento: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.
L’ultima volta che Valentino ha sfilato nella capitale risale al luglio del 2022, quando l’allora direttore creativo Pierpaolo Piccioli presentò la collezione haute couture tra Trinità dei Monti e piazza Mignanelli, sede della maison fondata tra il 1959 e il 1960 dallo stesso Garavani e gestita con il socio Giancarlo Giammetti. Già nel 1985 fu lo stesso Valentino a scegliere di sfilare lungo la stessa, scenografica, scalinata di Trinità dei Monti, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto. Altro momento iconico, la sfilata del 6 luglio 2007 all'Ara Pacis, durante la quale il grande couturier svelò la sua ultima collezione di alta moda per celebrare i 45 anni nella città in cui ha mosso i primi passi e che aveva eletto suo luogo del cuore. Momento che, di fatto, segnò anche il suo addio alle scene.
