Demi Moore e Zoe Saldana beauty star: un ruolo da co-protagoniste
Le attrici di Hollywood "partner in crime" per la promozione di una bellezza autentica e di una femminilità sicura di sé e moderna
Demi Moore e Zoe Saldana sono le nuove Global Ambassador di Lancôme © Ufficio stampa
Per Demi Moore "imparare ad accettarsi è un percorso". Simbolo di forza e determinazione, la star di Hollywood celebra con queste parole un nuovo traguardo che la vede protagonista. Assieme alla collega Zoe Saldana è stata, infatti, scelta come nuovo volto di una maison da sempre espressione di un'idea di femminilità spontanea e sofisticata, leggermente irriverente e profondamente connessa a una community internazionale di donne che vivono secondo le proprie regole. "La sua resilienza, il suo coraggio e il suo esempio di auto-determinazione ispirano le donne di tutto il mondo", si legge nella nota.
Demi Moore, un nuovo ruolo nel beauty con Zoe Saldana
Candidata agli Oscar, produttrice e autrice di bestseller, l'attrice 63enne "incarna perfettamente l’idea di ottimismo vissuto come scelta quotidiana, capace di accompagnare ogni fase della vita", spiega in una nota Lancôme, che ha recentemente accolto la stessa Demi Moore e Zoe Saldana come nuove Global Ambassador. "La bellezza, per me, è una questione di convinzione - ha svelato Saldana -: il coraggio di definire le proprie regole e la sicurezza di sostenerle".
Chi è Zoe Saldana
Attrice, produttrice e icona internazionale vincitrice di un Premio Oscar, Zoe Saldana secondo la stessa maison francese esprime "il fascino sofisticato del brand con una visione autentica e concreta". La star statunitense, 47 anni, "è molto più di un’icona internazionale - ha sottolineato anche Vania Lacascade, Global Brand President di Lancôme -, è una forza dinamica che unisce mondi, culture e generazioni. Porta con sé un carisma innato e una rara profondità intellettuale che trovano grande riscontro tra nelle donne di oggi, che cercano sostanza più che apparenza".
Una forza artistica senza tempo
Icona della cultura contemporanea, Demi Moore ha saputo definirsi e reinventarsi con determinazione e coraggio nel corso di una carriera lunga oltre cinque decenni. Ha sempre scelto progetti capaci di metterla alla prova, valorizzarla e trasformarla: dai ruoli diventati iconici in Ghost, Codice d’onore, Proposta indecente e Soldato Jane, fino alla recente interpretazione in The Substance, per cui è stata premiata con un Golden Globe, un SAG e un Critics’ Choice Award, oltre a una candidatura ai Bafta e agli Oscar come Miglior attrice. Inoltre, sarà presto sul grande schermo in I Love Boosters di Boots Riley, nelle sale dal prossimo maggio. "Ammiriamo la sua femminilità fiera e autentica, e la sua naturale capacità di ispirare senza compromessi - aggiunge ancora Vania Lacascade -. C’è della forza nel modo in cui Demi accoglie ogni fase del suo percorso, mettendo in discussione le narrazioni tradizionali su età e potere. Non ha mai seguito una strada prevedibile, e la sua continua evoluzione dimostra che l’esperienza non attenua la bellezza, ma la arricchisce".