DONNE LIBERE E SICURE

Demi Moore e Zoe Saldana beauty star: un ruolo da co-protagoniste

Le attrici di Hollywood "partner in crime" per la promozione di una bellezza autentica e di una femminilità sicura di sé e moderna

29 Apr 2026 - 07:14
Demi Moore e Zoe Saldana sono le nuove Global Ambassador di Lancôme © Ufficio stampa

Demi Moore e Zoe Saldana sono le nuove Global Ambassador di Lancôme © Ufficio stampa

Per Demi Moore "imparare ad accettarsi è un percorso". Simbolo di forza e determinazione, la star di Hollywood celebra con queste parole un nuovo traguardo che la vede protagonista. Assieme alla collega Zoe Saldana è stata, infatti, scelta come nuovo volto di una maison da sempre espressione di un'idea di femminilità spontanea e sofisticata, leggermente irriverente e profondamente connessa a una community internazionale di donne che vivono secondo le proprie regole. "La sua resilienza, il suo coraggio e il suo esempio di auto-determinazione ispirano le donne di tutto il mondo", si legge nella nota. 

Leggi anche
Demi Moore fotografata da Inez & Vinoodh per Kérastase

Demi Moore icona di bellezza "over 60" dai capelli lunghi nero corvino

I "long hair" look dopo gli "anta" di Demi Moore, Jennifer Lopez e Amal Clooney

Capelli lunghi dopo i 50 anni, le star che hanno infranto il tabù

Demi Moore, un nuovo ruolo nel beauty con Zoe Saldana

 Candidata agli Oscar, produttrice e autrice di bestseller, l'attrice 63enne "incarna perfettamente l’idea di ottimismo vissuto come scelta quotidiana, capace di accompagnare ogni fase della vita", spiega in una nota Lancôme, che ha recentemente accolto la stessa Demi Moore e Zoe Saldana come nuove Global Ambassador. "La bellezza, per me, è una questione di convinzione - ha svelato Saldana -: il coraggio di definire le proprie regole e la sicurezza di sostenerle". 

Leggi anche

Demi Moore è "La più bella del mondo 2025": "Ho torturato per anni il mio corpo, ora ho fatto pace"

Oscar 2026: Demi Moore, Jacob Elordi, Nicole Kidman, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Elle Fanning

Oscar 2026, le star sul red carpet: abiti e beauty look più belli

Chi è Zoe Saldana

 Attrice, produttrice e icona internazionale vincitrice di un Premio Oscar, Zoe Saldana secondo la stessa maison francese esprime "il fascino sofisticato del brand con una visione autentica e concreta". La star statunitense, 47 anni, "è molto più di un’icona internazionale - ha sottolineato anche Vania Lacascade, Global Brand President di Lancôme -, è una forza dinamica che unisce mondi, culture e generazioni. Porta con sé un carisma innato e una rara profondità intellettuale che trovano grande riscontro tra nelle donne di oggi, che cercano sostanza più che apparenza".

Leggi anche
Golden Globes 2026, alcuni beauty look delle star sul red carpet: Jennifer Lawrence, Emma Stone, Elle Fanning, Jennifer Lopez e Amanda Seyfried

Golden Globe 2026, i best beauty look delle star sul red carpet

Dal red carpet dei Bafta 2026: Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Odessa A'zion, Kirsten Dunst e Monica Bellucci

Bafta 2026, le star sul red carpet e i beauty look più belli

Una forza artistica senza tempo

 Icona della cultura contemporanea, Demi Moore ha saputo definirsi e reinventarsi con determinazione e coraggio nel corso di una carriera lunga oltre cinque decenni. Ha sempre scelto progetti capaci di metterla alla prova, valorizzarla e trasformarla: dai ruoli diventati iconici in Ghost, Codice d’onore, Proposta indecente e Soldato Jane, fino alla recente interpretazione in The Substance, per cui è stata premiata con un Golden Globe, un SAG e un Critics’ Choice Award, oltre a una candidatura ai Bafta e agli Oscar come Miglior attrice. Inoltre, sarà presto sul grande schermo in I Love Boosters di Boots Riley, nelle sale dal prossimo maggio. "Ammiriamo la sua femminilità fiera e autentica, e la sua naturale capacità di ispirare senza compromessi - aggiunge ancora Vania Lacascade -. C’è della forza nel modo in cui Demi accoglie ogni fase del suo percorso, mettendo in discussione le narrazioni tradizionali su età e potere. Non ha mai seguito una strada prevedibile, e la sua continua evoluzione dimostra che l’esperienza non attenua la bellezza, ma la arricchisce".

demi moore
zoe saldana

Sullo stesso tema