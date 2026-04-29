Demi Moore e Zoe Saldana beauty star: un ruolo da co-protagoniste

Icona della cultura contemporanea, Demi Moore ha saputo definirsi e reinventarsi con determinazione e coraggio nel corso di una carriera lunga oltre cinque decenni. Ha sempre scelto progetti capaci di metterla alla prova, valorizzarla e trasformarla: dai ruoli diventati iconici in Ghost, Codice d’onore, Proposta indecente e Soldato Jane, fino alla recente interpretazione in The Substance, per cui è stata premiata con un Golden Globe, un SAG e un Critics’ Choice Award, oltre a una candidatura ai Bafta e agli Oscar come Miglior attrice. Inoltre, sarà presto sul grande schermo in I Love Boosters di Boots Riley, nelle sale dal prossimo maggio. "Ammiriamo la sua femminilità fiera e autentica, e la sua naturale capacità di ispirare senza compromessi - aggiunge ancora Vania Lacascade -. C’è della forza nel modo in cui Demi accoglie ogni fase del suo percorso, mettendo in discussione le narrazioni tradizionali su età e potere. Non ha mai seguito una strada prevedibile, e la sua continua evoluzione dimostra che l’esperienza non attenua la bellezza, ma la arricchisce".