Dakota Johnson volta pagina: nuova frequentazione dopo l'addio a Chris Martin

Dopo otto anni di relazione e una rottura non indolore, l'attrice sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Role Model, cantante americano più giovane
Dakota Johnson torna a sorridere. A mesi dalla fine della lunga e tormentata storia con Chris Martin, l'attrice sarebbe pronta a ricominciare da capo, lasciandosi alle spalle un capitolo importante della sua vita sentimentale. Accanto a lei, questa volta, ci sarebbe Role Model, nome d'arte del cantante americano Tucker Pillsbury, classe 1997, con cui avrebbe iniziato una frequentazione già dallo scorso novembre.
Alcuni scatti diffusi nelle ultime ore mostrano Dakota Johnson in compagnia del musicista al celebre Château Marmont di Los Angeles. Niente effusioni plateali, ma un'intesa evidente, fatta di sguardi e complicità, che non è passata inosservata. Secondo quanto riportato da "People", l'attrice avrebbe deciso di riaprirsi all’amore con cautela, dopo un periodo segnato da delusione e riflessione.
Una fonte vicina a Johnson aveva già raccontato che la star fosse pronta a voltare pagina: "Ha iniziato lentamente a frequentare qualcuno ed è felice". Parole che lasciano intendere un nuovo equilibrio emotivo, soprattutto dopo una relazione, quella con Chris Martin, spesso caratterizzata da alti e bassi. "Sperava davvero che funzionasse, ma ora che è finita appare più serena e in pace con se stessa" aveva aggiunto la stessa fonte.
Role Model, 28 anni, è un cantante piuttosto conosciuto negli Stati Uniti e arriva anche lui da una relazione importante: nel 2023 si è, infatti, separato dall'influencer Emma Chamberlain. Un punto in comune che potrebbe aver avvicinato i due, entrambi reduci da storie intense e mediaticamente esposte.
La rottura definitiva tra Dakota Johnson e il leader dei Coldplay sarebbe maturata dopo numerosi tentativi di ricucire il rapporto. Secondo indiscrezioni riportate da The Sun, a pesare sarebbero state soprattutto la differenza d'età di 13 anni e visioni diverse sul futuro, in particolare sul tema dei figli. Nonostante l'affetto e i sentimenti, i rispettivi impegni professionali e le divergenze personali avrebbero reso impossibile trovare un nuovo equilibrio.
Oggi, però, Dakota Johnson sembra guardare avanti. Senza proclami ufficiali e lontano dai riflettori, l'attrice si concede una nuova possibilità, dimostrando che anche dopo una lunga storia finita è possibile ripartire.