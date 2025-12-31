Dakota Johnson volta pagina: nuova frequentazione dopo l'addio a Chris Martin

Una fonte vicina a Johnson aveva già raccontato che la star fosse pronta a voltare pagina: "Ha iniziato lentamente a frequentare qualcuno ed è felice". Parole che lasciano intendere un nuovo equilibrio emotivo, soprattutto dopo una relazione, quella con Chris Martin, spesso caratterizzata da alti e bassi. "Sperava davvero che funzionasse, ma ora che è finita appare più serena e in pace con se stessa" aveva aggiunto la stessa fonte.