Dakota Johnson travolta da... Vendetta: l’omaggio a Valentino

Alexander Skarsgård e Dakota Johnson – i neo volti Valentino Beauty – nella campagna di Vendetta (credit: Inez & Vinoodh) © Ufficio stampa
Una passione travolgente. Dakota Johnson e Alexander Skarsgård interpretano due amanti uniti da un’intesa profondamente istintiva, oltre le convenzioni. I due attori sono i volti della campagna firmata da Inez & Vinoodh dedicata a un nuovo duo di fragranze, uomo e donna, che segna il primo lancio prestige negli ultimi sei anni di una della maison più importanti e amate al mondo.
Dakota Johnson e Alexander Skarsgård, una connessione intensa
Un racconto cinematografico che cattura la tensione di una fuga appassionata, sospesa in un immaginario "noi contro il mondo". È la nuova campagna di Valentino Beauty, che segna un momento cruciale: il debutto di Vendetta, il nuovo duo di fragranze il cui nome rende omaggio all'omonima creazione storica lanciata dalla maison nel 1991, sotto la direzione del fondatore Valentino Garavani. Primo lancio prestige del brand in sei anni, introduce una narrazione intensa, radicata nell’emozione di una connessione senza compromessi, che rivendica la passione come scelta consapevole e lontana dalla prevedibilità di un romanticismo convenzionale, un archetipo di coppia contemporaneo, sensuale e vibrante.
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Dakota Johnson – neo volto Valentino Beauty – nella campagna di Vendetta che la vede protagonista con Alexander Skarsgård (credit: Inez & Vinoodh)
Un profumo dal nome leggendario
Vendetta si sviluppa come un duo - Vendetta Donna e Vendetta Uomo -, due composizioni distinte ma guidate da una visione condivisa di intimità e connessione magnetica. Floreale gourmand e dall'accento legnoso, luminosa e profonda, la fragranza femminile porta la firma dei master perfumer Dominique Ropion e Andrew Everett. Un intreccio di spezie conferisce una firma intensa, sofisticata e magnetica alla versione maschile, composta dalla master perfumer Marie Salamagne, dalle sfumature calde e sensuali. Concepite come un dialogo visivo, anche i flaconi delle due fragranze riflettono il tema centrale della connessione: identità distinte animate da un’energia condivisa.