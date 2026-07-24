Dakota Johnson travolta da... Vendetta: l’omaggio a Valentino

Vendetta si sviluppa come un duo - Vendetta Donna e Vendetta Uomo -, due composizioni distinte ma guidate da una visione condivisa di intimità e connessione magnetica. Floreale gourmand e dall'accento legnoso, luminosa e profonda, la fragranza femminile porta la firma dei master perfumer Dominique Ropion e Andrew Everett. Un intreccio di spezie conferisce una firma intensa, sofisticata e magnetica alla versione maschile, composta dalla master perfumer Marie Salamagne, dalle sfumature calde e sensuali. Concepite come un dialogo visivo, anche i flaconi delle due fragranze riflettono il tema centrale della connessione: identità distinte animate da un’energia condivisa.