lo scatto

Matthew McConaughey ricevuto da Papa Leone XIV

L'attore Premio Oscar ha incontrato il Pontefice al termine dell'udienza generale alla basilica di San Pietro

05 Ago 2026 - 19:04
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Papa Leone XIV, alla fine dell'udienza generale, nella basilica di San Pietro, ha salutato l'attore statunitense Matthew McConaughey, protagonista di tanti film, serie tv e anche Premio Oscar nel 2014 per "Dallas Buyers Club". 

Una grande carriera

 Nato in Texas nel 1969, diventa famoso a metà degli anni Novanta grazie a ruoli in film come "La vita è un sogno" (Dazed and Confused, 1993) e "Il momento di uccidere" (1996). Per molto tempo è stato considerato il re delle commedie romantiche (Prima o poi mi sposo, Come farsi lasciare in 10 giorni). Intorno al 2010 l'attore ha scelto di dare una svolta drastica alla sua carriera, rifiutando ruoli leggeri per dedicarsi a personaggi complessi e drammatici. Questa rinascita artistica, ribattezzata dai media "McConaissance", una crasi tra il suo cognome e la parola inglese "renaissance", lo ha portato a vincere numerosi premi internazionali. 

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