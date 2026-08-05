Nato in Texas nel 1969, diventa famoso a metà degli anni Novanta grazie a ruoli in film come "La vita è un sogno" (Dazed and Confused, 1993) e "Il momento di uccidere" (1996). Per molto tempo è stato considerato il re delle commedie romantiche (Prima o poi mi sposo, Come farsi lasciare in 10 giorni). Intorno al 2010 l'attore ha scelto di dare una svolta drastica alla sua carriera, rifiutando ruoli leggeri per dedicarsi a personaggi complessi e drammatici. Questa rinascita artistica, ribattezzata dai media "McConaissance", una crasi tra il suo cognome e la parola inglese "renaissance", lo ha portato a vincere numerosi premi internazionali.