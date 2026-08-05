Hailey Bieber, le foto della vacanza in Sicilia
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
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L'attore 60enne sta lavorando alla produzione di film cristiani rivolti a un pubblico giovane e continua il suo podcast "One Bad Movie"
© IPA
Stephen Baldwin, fratello di Alec e suocero di Justin Bibier, lascia il cinema e racconta a People come è arrivato a prendere la decisione. "Probabilmente avrei potuto puntare a diventare una grande star. Ma non era nella mia natura. Non volevo essere Tom Cruise e dover guadagnare 100 milioni di dollari al botteghino. Preferivo essere un sempliciotto di Massapequa. In questo sono bravo". L'attore ha rinunciato a Hollywood, dopo aver recitato in vari film di successo tra cui Nato il quattro luglio e I soliti sospetti. "Dopo la nascita di nostra figlia Alaia, mia moglie ha assunto una donna di nome Augusta, brasiliana, che è venuta a vivere e lavorare con noi e ci ha dato una mano. Non parlava inglese, comunicava con mia moglie, che è brasiliana, solo in portoghese", spiega Baldwin, raccontando come si è rafforzata la sua fede. "Un giorno, Kennya e Augusta stavano parlando e lei ha detto: Trovo divertente che tu creda che io sia qui per pulire casa tua".
Baldwin racconta allora che Augusta ha spiegato di aver avuto una visione profetica nella sua chiesa in Brasile, quando ha visto l'annuncio in cui si diceva che gli americani cercavano qualcuno che li aiutasse con la famiglia: "Mia moglie mi ha detto: Ho appena parlato con Augusta, e mi ha detto che il vero motivo per cui è qui è perché Dio le ha parlato, e le ha detto che in futuro io e te diventeremo cristiani rinati e avremo un nostro ministero", ricorda Baldwin.
"Gesù e lo Spirito Santo mi hanno sempre affascinato", dice Baldwin, che ora è nonno di Jack, quasi due anni, figlio di Hailey e Justin Bieber, e di Iris, figlia di Alaia e del marito Andrew Aronow. "Sono adorabili", dice dei nipotini. "Iris, che compirà sette anni a breve, è la bambina più divertente e stravagante che ci sia. Le piace rubare il telefono di mia figlia quando siamo in videochiamata, metterci un filtro con la mucca e mi fa morire dal ridere".
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
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Baldwin sta lavorando alla produzione di film cristiani rivolti a un pubblico giovane, nello spirito del suo ministero legato allo skateboard, e continua il suo podcast "One Bad Movie", in cui intervista attori sul peggior film che abbiano mai girato (o sulla peggiore esperienza vissuta durante le riprese). "Il mio impegno verso il Signore ora è semplice. Gli ho detto: Signore, dammi la piattaforma e le risorse per raccontare, per raccontare storie su di Te come faceva John Hughes", conclude l'attore, parlando dei suoi prossimi obiettivi di produzione.