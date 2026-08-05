Stephen Baldwin, fratello di Alec e suocero di Justin Bibier, lascia il cinema e racconta a People come è arrivato a prendere la decisione. "Probabilmente avrei potuto puntare a diventare una grande star. Ma non era nella mia natura. Non volevo essere Tom Cruise e dover guadagnare 100 milioni di dollari al botteghino. Preferivo essere un sempliciotto di Massapequa. In questo sono bravo". L'attore ha rinunciato a Hollywood, dopo aver recitato in vari film di successo tra cui Nato il quattro luglio e I soliti sospetti. "Dopo la nascita di nostra figlia Alaia, mia moglie ha assunto una donna di nome Augusta, brasiliana, che è venuta a vivere e lavorare con noi e ci ha dato una mano. Non parlava inglese, comunicava con mia moglie, che è brasiliana, solo in portoghese", spiega Baldwin, raccontando come si è rafforzata la sua fede. "Un giorno, Kennya e Augusta stavano parlando e lei ha detto: Trovo divertente che tu creda che io sia qui per pulire casa tua".