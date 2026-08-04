Mary Rivera, l’attrice filippino-americana diventata familiare al pubblico Marvel grazie a una breve ma memorabile apparizione in "Spider-Man: No Way Home", è morta a 82 anni. Il decesso è avvenuto il 15 aprile a Honolulu, nelle Hawaii, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da un familiare, Rivera aveva avuto un ictus ed era stata ricoverata in condizioni gravissime. Dopo il coma e una prognosi molto negativa, i parenti avevano deciso di interrompere il supporto vitale.