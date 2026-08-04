Tom Holland e Zendaya incantano Roma sul red carpet di Spider-Man
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Mary Rivera, l’attrice filippino-americana diventata familiare al pubblico Marvel grazie a una breve ma memorabile apparizione in "Spider-Man: No Way Home", è morta a 82 anni. Il decesso è avvenuto il 15 aprile a Honolulu, nelle Hawaii, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da un familiare, Rivera aveva avuto un ictus ed era stata ricoverata in condizioni gravissime. Dopo il coma e una prognosi molto negativa, i parenti avevano deciso di interrompere il supporto vitale.
Nel film uscito nel 2021, Rivera interpretava Lola, la nonna di Ned Leeds, il migliore amico di Peter Parker interpretato da Jacob Batalon. La sua scena arriva nella parte più sorprendente della pellicola, quando Ned e MJ, interpretata da Zendaya, tentano di rintracciare Spider-Man attraverso un portale. Al posto del Peter Parker di Tom Holland compaiono prima quello di Andrew Garfield e poi quello di Tobey Maguire. Il film diretto da Jon Watts è stato il maggiore incasso mondiale del 2021, sfiorando i due miliardi di dollari.
È proprio nella casa di Lola che si consuma uno dei siparietti più divertenti del film. La donna, parlando in tagalog, chiede allo Spider-Man di Andrew Garfield di ripulire le ragnatele rimaste sul soffitto. Ned traduce la richiesta, mentre il supereroe si mette al lavoro davanti allo sguardo severo della nonna. Il dialogo, lasciato inizialmente senza sottotitoli, era stato accolto con entusiasmo dalla comunità filippina, felice di ritrovare la propria lingua in una produzione hollywoodiana di enorme successo.
Rivera aveva ottenuto la parte grazie alla figlia Angie Kelly, che sui social aveva trovato un annuncio rivolto a una nonna filippina residente alle Hawaii e di età compresa tra i 50 e i 90 anni. Fu lei a convincere la madre a presentarsi al provino. Per Mary quel piccolo ruolo era diventato motivo di grande orgoglio e uno dei risultati più preziosi della sua vita.
Nata il 2 giugno 1943 a Iloilo, nelle Filippine, Mary Egida Rivera aveva lavorato come insegnante, conduttrice radiofonica e missionaria per la Chiesa prima di arrivare sul grande schermo. Viveva a Mililani e lascia il marito Alejandro, quattro figli, undici nipoti e quattro pronipoti. Anche Jacob Batalon ha voluto ricordarla sui social scrivendo: "Rest in paradise, Lola". Un saluto semplice per una presenza durata pochi minuti sullo schermo, ma rimasta impressa nella memoria degli appassionati di Spider-Man.
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