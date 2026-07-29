Tom Holland: "Il mio Spider-Man solitario costretto a crescere"

Mentre Zendaya ha sottolineato: "Gran parte del film ruota attorno alla consapevolezza di Peter che è impossibile fare tutto completamente da solo. Tutti hanno bisogno di un sistema di supporto. È l'unico modo per affrontare la vita, soprattutto quando sei Spider-Man". "È la prima volta che Peter agisce da solo - ha spiegato infine il regista nelle sue note -. Peter ha sempre avuto una comunità meravigliosa intorno a sé, ma ora deve fare tutto da solo". Il peso della solitudine e delle continue battaglie, davvero molto belle e adrenaliniche - soprattutto quella finale con un drappello ninjas dai kimono rosso fuoco - provoca in Peter una misteriosa crisi esistenziale che rischia di consumarlo dall'interno. Nel frattempo una serie di crimini apparentemente scollegati rivela l'esistenza di una nuova minaccia invisibile, la più pericolosa perché si impossessa della mente altrui e che ha una villain molto femminile.